Galaxy S26 Ultra, S26 Pro et S26 Edge – Trois smartphones d’une finesse extrême

Les Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge et Galaxy S26 Ultra sortiront début 2026. Ils s’annoncent ultra fins.
Samsung va faire subir une cure d’amaigrissement aux futurs Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge et Galaxy S26 Ultra.
Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge et Galaxy S26 Ultra – Toujours plus fins
Selon les informations du site SammyGuru, les trois smartphones sont les plus fins jamais réalisés par Samsung. La firme coréenne repousse même les limites du Galaxy S25 Edge.
Ne soyez pas étonnés de ne pas voir le Galaxy S26+ dans cette liste. Le Galaxy S26 Edge prend sa place. Par ricochet, le Galaxy S26 Pro devient l’appareil d’entrée de gamme.
Alors à quoi faut-il s’attendre ? L’épaisseur du Galaxy S26 Pro passerait de 7,2 mm à 6,7 mm. Samsung aurait également réussi à réduire l’épaisseur du Galaxy S26 Edge de 5,8 mm à 5,5 mm.
Le Galaxy S26 Edge pourra ainsi se mesurer avec l’iPhone 17 Air qui ne dépasse pas 5,5 mm d’épaisseur. Visiblement, Samsung a aussi réussi à compresser sa batterie puisque sa capacité grimpe à 4200mAh selon les derniers bruits de couloirs. C’est beaucoup mieux que la batterie de 3900mAh du S25 Edge.
Galaxy S26 Ultra – Un S-Pen encombrant
Samsung n’a pas oublié le Galaxy S26 Ultra. Son épaisseur fond et tombe à 7,8 mm. La réduction est moins importante que pour les deux autres smartphones car Samsung refuse toujours d’abandonner le S-Pen. Le logement du stylet limite les changements.
Accessoirement, il prend aussi de la place pour intégrer une plus grosse batterie mais c’est une autre histoire.
Ces dimensions proviennent de prototypes utilisés en interne chez Samsung. Elles peuvent légèrement varier au moment du lancement. D’après le planning habituel de Samsung, celui-ci se déroulera dans le courant du mois de janvier 2026.
