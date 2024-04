Le Top des meilleurs smartphones pour la photo en 2024

Quels sont les meilleurs smartphones pour prendre des photos ? Découvrez notre top des photophones 2024.

Si la plupart des smartphones sont capables de faire de belles photos aujourd’hui seuls quelques-uns sortent vraiment du lot. Un petit nombre d’entre eux se rapprochent de la qualité professionnelle. Les constructeurs de smartphones rivalisent d’ingéniosité et d’inventivité pour améliorer les performances photo de leurs appareils.

2024 est l’année de l’émergence de l’intelligence artificielle générative. Certaines compagnies s’appuient déjà sur l’IA pour étendre les capacités photo de leurs smartphones.

Nous avons sélectionné trois smartphones Android aux qualités photo indéniables. Vous verrez que l’IA n’est pas une obligation pour faire partie des meilleurs photophones 2024.

A noter que cette sélection n’est pas un classement. Chaque smartphone a ses qualités et ses défauts. Ils proposent des visions différentes de la photo. Autre point, nous ne parlons que de smartphones testés en interne (article non sponsorisé).

Samsung Galaxy S24 Ultra à partir de 1369€

Le Samsung Galaxy S24 Ultra fait partie des rois de la photo de 2024. Il possède une quadruple caméra polyvalente et performante. Son appareil photo rassemble un capteur principal 200MP + OIS, un Ultra grand-angle 12MP, un téléobjectif 12MP (3x zoom optique) + OIS et un téléobjectif 50MP (5x zoom optique) + OIS.

Avec cette configuration, vous êtes parés pour faire face à toutes les situations. Ciel bleu ou nuageux, forte luminosité, contre-jour, l’appareil photo du Galaxy S24 Ultra ne craint rien. Le contraste, les couleurs et le piqué des photos est splendide.

L’appareil photo se montre aussi efficace de jour que de nuit. Le Galaxy S24 Ultra débarrasse les photos du bruit tout en conservant un bon niveau de détails. Le smartphone augmente légèrement la luminosité sans en abuser. Il fait apparaître les détails des zones sombres et évite les aberrations chromatiques. Les clichés sont fidèles à ce que vous voyez.

Un appareil photo polyvalent et ultra performant

Grâce à son capteur 200MP, le Galaxy S24 Ultra voit très loin. On peut même dire qu’il a un œil de lynx. L’appareil photo restitue des clichés propres et détaillés jusqu’à un zoom X30. Au-delà, les lignes s’estompent mais le résultat demeure exploitable.

Les portraits sont quasiment du niveau d’un studio professionnel. La précision du détourage est impressionnante. L’appareil isole la moindre mèche de cheveux. Nous pourrions également parler de l’ultra grand-angle sans déformation ou du mode Macro. L’appareil photo du Galaxy S24 Ultra sait tout faire et en plus il le fait bien.

Le Galaxy S24 Ultra est précurseur sur l’utilisation de l’intelligence artificielle notamment au niveau de la photo. Son outil de retouche permet de sélectionner un élément de l’effacer ou de le déplacer dans la photo. L’IA s’occupe de combler les vides.

Au final, la Galaxy S24 Ultra s’adresse aussi bien aux néophytes qu’aux Pros. On peut faire des photos splendides en se laissant guider par le mode automatique et l’IA ou plonger dans les réglages.

Suivez ce lien pour acheter le Galaxy S24 Ultra.

Samsung Galaxy S24 Ultra – Les points forts et les points faibles

Les points forts

Finitions au top

Ecran ultra lumineux et sans reflets

Autonomie de plus de 1,5 jour

Performances

Intelligence artificielle

Polyvalence et qualité photo

Les points faibles

Charge pas si rapide

Photos avec éclairages urbains

Pas de chargeur dans la boite

Design sans surprise

Honor Magic 6 Pro à partir de 1299€

Cette année Honor était le challenger en matière de photo sur le segment haut de gamme. Le Honor Magic 6 Pro ne nous a pas déçu. Il grimpe sans problème dans le top 3 des meilleurs photophones 2024.

Suivez ce lien pour acheter le Honor Magic 6 Pro.

Honor joue la carte de l’originalité avec un appareil photo qui sort des sentiers battus. On découvre à l’arrière du smartphone une triple caméra avec un capteur principal 1/1.3’’ de 50MP avec ouverture ajustable et OIS. On trouve à ses côtés un ultra grand-angle 122° de 50MP et un téléobjectif périscopique de 180MP avec OIS.

Ce trio va vous en mettre plein la vue. De jour, le piqué des photos est splendide avec des couleurs vitaminées. L’interface propose d’autres traitements avec des teintes naturelles ou authentiques. L’un des gros points forts du Honor Magic 6 Pro est sa rapidité de capture.

Honor Magic 6 Pro – Une vitesse de capture rapide comme l’éclair

Son système Falcon Capture 2.0 permet d’enregistrer 30 images en 1 seconde. Ce mode de révèle parfait pour les clichés sportifs, les animaux ou les personnes en mouvements. Vous figez le temps et les photos sont toujours nettes.

Le smartphone possède une autre arme secrète. Le capteur principal est doté d’un système d’ouverture variable. Il varie entre f/1.4 et f/2.0 dans le Mode Pro. En jouant avec l’ouverture cela permet de capter plus de lumière et de contrôler l’effet de profondeur pour avoir des sujets plus nets.

Le Honor Magic 6 Pro se révèle aussi un bon compagnon pour les safaris photos nocturnes. Il gère très bien les sources de lumière et ne dénature pas les couleurs.

Suivez ce lien pour acheter le Honor Magic 6 Pro.

Honor Magic 6 Pro – Les points forts et les points faibles

Les points forts

Finitions soignées et premium

Qualité écran AMOLED

Résistance aux chocs

Performances au top

Autonomie de compétition

Photo de jour et de nuit

Téléobjectif 180MP

Rapidité de capture

IP68

Les points faibles

Design clivant

Ultra grand-angle paraît presque banal

Pas de chargeur dans la boite

Google Pixel 8 Pro à partir de 949€

Avec les Pixel 8, Google a fait progresser ses smartphones de façon spectaculaire. Google a revu la composition de l’appareil photo du Pixel 8 Pro. Il n’est sans doute pas le plus impressionnant sur le papier mais il est particulièrement efficace. Le Pixel 8 Pro rassemble un objectif principal 50MP avec un capteur 1/1,31 pouce, un ultra grand-angle 125° de 48MP et un téléobjectif X5 de 48MP.

Suivez ce lien pour acheter le Pixel 8 Pro

En matière de photo les caractéristiques techniques ne font pas tout. C’est là que le savoir-faire de Google intervient. Le post traitement des photos et l’IA propulsent sans aucun mal le Pixel 8 Pro dans le top 3 des meilleurs smartphones pour la photo en 2024.

L’appareil photo du Pixel 8 Pro se comporte très bien le jour mais c’est la nuit qu’il excelle. Il fait ressortir un maximum de détails avec très peu de lumière. Les portraits sont toujours aussi beaux avec un effet Bokeh parfaitement maîtrisé et un détourage ciselé.

Nous faisons le même constat sur le zoom. Le niveau de détails reste élevé même avec un grossissement X30 en numérique.

Google Pixel 8 Pro – La puissance des algorithmes et de l’IA

Le Google Pixel 8 Pro se démarque aussi par ses nombreuses et puissantes fonctions IA dont certaines sont liées à la photo et à la vidéo. Citons parmi les plus sensationnelles la gomme magique, la meilleure prise de vue ou la gomme audio pour les vidéos.

La gomme magique permet d’effacer un élément d’une photo et l’IA s’occupe de remplir le vide. La fonction Meilleure prise de vue prend une série de photos. Elle permet de sélectionner la pause la plus flatteuse seulement pour une personne au sein d’un groupe. La dernière fonction isole les sons et les voix dans une vidéo.

Suivez ce lien pour acheter le Pixel 8 Pro

Google Pixel 8 Pro – Les points forts et les points faibles

Les points forts

Bel écran AMOLED LTPO 120Hz

Luminosité 2400nits

La photo à tous les niveaux

L’intelligence artificielle

7 ans de mises à jour

Les points faibles

Le processeur pour les jeux

Autonomie

Recharge seulement 30W

Chargeur pas inclus

