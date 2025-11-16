L’étrange voyage d’Eugénie, un album où le lecteur invente le voyage !

“L’étrange voyage d’Eugénie”, voilà un album qui n’est pas courant !
Sybille Delacroix propose aux jeunes lecteurs dès 4 ans un voyage en train en compagnie de la petite fille et Coco, son doudou.
Eugénie prend pour la première fois le train pour rendre visite à son papa. Sa maman l’installe confortablement dans un compartiment. Le train démarre et c’est parti pour un voyage incroyable. Car, tout se passe, ou presque, par la fenêtre !
Teuf teuf ! En route pour l’aventure !
Alors pourquoi cet album est si incroyable ? C’est génial : ce sont les lecteurs qui font défiler les paysages par la fenêtre du wagon !
Comment ? Grâce à 8 belles cartes décor recto verso que l’enfant insère au fil des pages dans la fenêtre du train !
L’étrange voyage d’Eugénie, c’est un moment de rêverie absolument inédit offert aux enfants. Ce n’est pas un livre pop-up comme on les connait, là le lecteur est actif et crée sa propre histoire en inventant le voyage d’Eugénie. Et en plus, le nombre de combinaisons, et donc d’histoires, est immense !
Un mot sur les illustrations, elles sont charmantes et vintage ce qui donne au récit une force formidable !
Cet album publié par Bayard Jeunesse est un vrai coup de cœur, il a toute sa place sous le sapin pour Noël ! Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici.
