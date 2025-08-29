Samsung Galaxy S25 FE – Une fuite révèle toutes ses caractéristiques et son prix

La sortie du Galaxy S25 FE approche. Le nouveau smartphone à prix abordable de Samsung se dévoile entièrement.
Le Galaxy S25 FE continue de semer des indices sur la toile. Samsung a toujours autant de mal à garder le secret autour de ses smartphones.
Toujours pas annoncé officiellement, le Galaxy S25 FE a fait une apparition prématurée chez le revendeur MediaMarkt au Portugal (via). Sa fiche nous révèle ses caractéristiques techniques dans les moindres détails.
Galaxy S25 FE – Une fiche technique hybride
Le Galaxy S25 FE évolue par rapport au Galaxy S24 FE en empruntant quelques spécifications au Galaxy S25+. On connaît également son prix.
Le Galaxy S25 FE embarque un écran de 6,7 pouces Dynamic AMOLED 2X. Sa diagonale est identique à celle du Galaxy S25+. Sa résolution atteint 2080 x 2340 pixels et son taux de rafraîchissement monte jusqu’à 120Hz.
La dalle ne devrait pas être LTPO comme celle de son prédécesseur. Elle devrait se contenter d’osciller entre 60Hz et 120Hz. Cet écran est protégé par du verre Gorilla Glass Victus+.
Un processeur Exynos 2400 pilote le smartphone. Il est accompagné de 8Go de RAM et de 128Go de stockage au minimum.
Une plus grosse batterie
Outre son écran, le Galaxy S25 FE améliore légèrement son appareil photo contrairement à ce que laissaient penser les précédentes rumeurs. Il rassemble une caméra principale de 50MP avec stabilisateur optique d’image et un ultra grand-angle de 12MP. Le téléobjectif X3 est de 8MP au lieu de 10MP pour le Galaxy S25+. Ce dernier dispose aussi d’un stabilisateur OIS.
La capacité de la batterie passe à 4900mAh au lieu de 4700mAh. Elle est compatible avec la charge rapide 45W et la charge sans fil 15W. C’est plus que le Galaxy Z Fold 7. Le Galaxy S25 FE est un poids plume. Il mesure 161,3 x 76,6 x 7,4 mm et pèse 190g. Il tourne sous Android 16 et One UI 8.
Galaxy S25 FE – Le prix
Une autre fuite relayée par le site sammyguru nous donne une idée de son prix. Le Galaxy S25 FE avec 128Go de stockage sera vendu 649,99€ aux USA et 709,99€ avec 256Go. Il faut rajouter la TVA à ces prix. Il ne semble pas y avoir de configuration avec 512Go.