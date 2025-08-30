Le Suicide exalté de Charles Dickens, le nouveau livre de Philippe Delerm

Philippe Delerm, fidèle à son style délicat et introspectif, publie au Seuil “Le Suicide exalté de Charles Dickens”.
En 115 pages, l’auteur nous raconte les dernières années de vie du célèbre romancier anglais.
Ni biographie académique, ni analyse littéraire, Philippe Delerm nous propose un parcours pour mieux connaitre l’homme et l’immense écrivain.
Dickens entre célébrité et narcissisme
Delerm s’attache à nous faire découvrir un pan méconnu de la vie de Dickens : ses tournées de lectures publiques, menées avec une intensité presque suicidaire.
Il le décrit comme une « rock star littéraire du XIXe siècle ». Extrême, il brûle la vie par les deux bouts au détriment de ses proches et de sa santé. Il aime la notoriété, et le besoin d’être adulé est sa drogue.
L’auteur souligne sans détour cette tension entre idéal artistique et matérialisme, entre engagement social et narcissisme.
Si Dickens était un génie littéraire, ce qui le passionnait était la célébrité, l’outrance, l’argent.
En lisant l’ouvrage, je me suis dit que Dickens aurait été un addict aux réseaux sociaux si ceux-ci avaient existé à l’époque.
Oliver Twist, David Copperfield, Les grandes espérances…
La plume de Delerm est fluide, poétique, presque musicale. Elle rend la lecture agréable, mais parfois trop complaisante. Le Suicide exalté de Charles Dickens séduit par sa sensibilité, mais manque un peu de distance critique.
Peu importe au fond, l’exercice est intéressant, courageux, et nous montre un Dickens hors des sentiers battus, loin d’Oliver Twist ou de David Copperfield.
Cet hommage à Charles Dickens invite le lecteur à mieux connaître l’homme dans toute sa dualité, mais aussi à refaire un saut dans ses romans mondialement connus. Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici.
