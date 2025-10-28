Oppo Find X9 Pro Test – Le nouveau roi de la photo ?

J’ai testé l’Oppo Find X9 Pro et je vous dis ce que je pense de ce nouveau monstre de la photo dans mon test sans concession.
Le lancement mondial a eu lieu à Barcelone, nous y étions. Oppo met la barre toujours plus haut avec le Find X9 Pro. Appareil photo, batterie, autonomie, performances, IA, l’Oppo Find X9 Pro possède toutes les caractéristiques d’un flagship de haut niveau. Suivez ce lien pour l’acheter.
Est-ce suffisant pour faire vaciller les poids lourds de ce segment ? Je détaille point par point toutes les nouveautés du Find X9 Pro dans mon test complet. Découvrez les plus et les moins de ce smartphone très prometteur vendu 1299€. (Test non sponsorisé).
Oppo Find X9 Pro – Un nouveau design
Oppo repense le design du Find X9 Pro. Le smartphone adopte des lignes plus dans l’air du temps. Terminées les courbes et les arrondis, l’avant et l’arrière de l’appareil sont plats. La tenue dans la main est un peu moins douce mais la mode est aux smartphones avec des arêtes plus prononcées.
Oppo transforme par la même occasion le module photo du Find X9 Pro. Il devient carré. Il est plus esthétique mais Oppo l’a décalé sur le côté ce qui lui fait perdre sa stabilité quand il est à plat.
Mis à part ce détail, le Find X9 Pro bénéficie de finitions premium dignes du flagship qu’il est. Un cadre en aluminium entoure le smartphone et le dos est recouvert d’une texture particulièrement douce qui imite la soie. Elle a en plus l’avantage de ne pas marquer les traces de doigts.
Le Find X9 Pro est à peine plus épais que son prédécesseur. Il mesure 8,25 mm contre 8,24 mm pour Find X8 Pro. C’est un bel exploit au regard de sa batterie de 7500 mAh.
Un nouveau bouton pour remplacer l’Alert Slider
Le Find X9 Pro se distingue également par l’apparition d’un nouveau bouton physique. Il remplace l’Alerte Slider qu’on trouve sur le Find X8 Pro. Situé sur la tranche gauche, il est calibré par défaut pour capturer des contenus et les envoyer dans le répertoire AI Mind Space mais vous pouvez le personnaliser.
Le côté droit du smartphone abrite le bouton qui sert de déclencheur pour l’appareil photo et le zoom.
L’Oppo Find X9 Pro termine en beauté avec une certification IP66, IP68 et IP69. Il résiste à l’eau, à la poussière et aux jets à haute pression.
Un écran qui en met plein les yeux
Le Find X9 Pro arbore un écran AMOLED de 6,78 pouces. La diagonale est identique mais le cadre noir qui l’entoure est plus fin. De 1,9 mm d’épaisseur, il passe à 1,15 mm. Symétrique, on l’aperçoit à peine. La surface d’affichage dépasse 91%.
Cet écran affiche une résolution de 2772 x 1272 pixels en 450 ppi. Il s’agit d’une dalle LTPO avec un taux de rafraîchissement qui varie de 1Hz à 120Hz.
Le Find X9 Pro fait aussi le grand écart avec son niveau de luminosité. Il atteint des pics de 3600 nits mais il peut aussi descendre jusqu’à 1 nit. Cela veut dire que l’écran est parfaitement lisible en plein soleil mais aussi que vous pouvez regarder votre smartphone dans le noir sans vous fatiguer les yeux.
Il réduit également le scintillement pour soulager la fatigue oculaire. C’est opportun car vous aurez un mal fou à détacher le regard de cet écran.
Avec une compatibilité Dolby Vision et HDR10+, la qualité est au rendez-vous. J’ai été surpris par la netteté l’affichage. Il est splendide. Jouer ou regarder une vidéo est un vrai régal.
Le petit plus supplémentaire : il est Splash Touch. Vous pourrez l’utiliser avec les doigts mouillés.
Les performances au top
Un processeur MediaTek Dimensity 9500 pilote le Find X9 Pro. Oppo n’a pas opté pour un Snapdragon 8 Gen 5 mais ne vous inquiétez pas il ne manque pas de puissance. Il fait quasiment jeu égal avec le processeur de Qualcomm.
Au quotidien vous ne verrez pas la différence. Il fait tourner les gros jeux 3D sans effort. Il ne faiblit pas même avec un jeu comme Genshin Impact en 60 fps avec les graphismes au maximum.
Sa chambre vapeur 33,7% plus grande que celle de son prédécesseur est efficace. Je n’ai pas ressenti la moindre montée en température après 20 minutes de jeu dans ces conditions.
Une autonomie de compétition
Une batterie de 7500 mAh alimente le Find X9 Pro. C’est un pas de géant par rapport à la batterie de 5910 mAh du Find X8 Pro. Grâce à la technologie silicium-carbone, le Find X9 Pro conserve sa taille de guêpe. Comme mentionné plus haut, il ne dépasse pas 8,25 mm d’épaisseur.
Cette batterie n’est pas seulement compacte. Elle offre aussi au Find X9 Pro une autonomie impressionnante de deux jours avec une utilisation classique : internet, mail, photo, appel, etc. Vous pouvez même vous permettre de jouer sans craindre de voir la jauge de la batterie fondre.
Le Find X9 Pro gère très bien la consommation d’énergie. J’ai rarement vu un smartphone consommer aussi peu de batterie avec un jeu comme Genshin Impact. Avec les graphismes au maximum et une fréquence en 30 fps, la batterie a diminué de seulement 2%. Les concurrents avalent généralement 5% de batterie dans les mêmes conditions.
Pour ne rien gâcher, cette batterie supporte la recharge SuperVoc 80W et la recharge sans fil 50W. N’oubliez pas d’activer la charge rapide dans les paramètres pour en profiter. Il faut environ 1h20 pour la recharger à 100%.
L’intelligence artificielle
Le Find X9 Pro arrive avec une panoplie de fonctionnalités IA et elles supportent le français. Les incontournables Circle to Search, résumé IA, traducteur IA ou rédacteur IA sont présents. Ces fonctionnalités sont bien intégrées dans l’OS. Elles sont simples à utiliser.
Vous pouvez par exemple sélectionner le texte d’une page web et un pop-up vous proposera de rédiger une note IA, de traduire, etc.
Parmi ce florilège de fonctionnalités IA, l’une de mes préférées est Parole IA. Elle scanne la page d’un site et puis elle lit à voix haute le texte. C’est pratique si vous avez les mains prises.
Le Find X9 Pro possède aussi une série d’outils IA de retouche photo pour effacer, gommer, améliorer la netteté, recadrer, sans oublier celui pour animer les photos fixes (avec un nombre de points à dépenser).
L’autre fonctionnalité IA phare du Find X9 Pro est son bouton Snap Key, placé sur le côté gauche. Il permet d’enregistrer le contenu de l’écran dans votre Espace mental. Un appui enregistre le contenu de ce qui s’affiche sur l’écran du smartphone et le transfert dans le répertoire Espace Mental.
Il est ensuite analysé. Dans le cas d’une page web, elle sera résumée par la même occasion. S’il s’agit d’une photo, l’IA ajoute une description. Un appui long sur ce bouton permet aussi d’enregistrer un mémo vocal dans votre espace mental qui est automatiquement retranscrit.
Un appareil photo Hasselblad
Hasselblad renouvelle sa collaboration avec Oppo. Les deux partenaires revoient la composition de l’appareil photo. Le Find X9 Pro troque la quadruple caméra du Find X8 Pro contre trois capteurs.
Son appareil photo s’appuie sur un capteur principal 50MP Sony LYT- 828, un ultra grand-angle de 50MP et un téléobjectif 200 MP Samsung ISOCELL HP5.
De jour le rendu des couleurs est naturel. Le système de traitement d’image LUMO Imaging Engine s’assure de reproduire fidèlement les couleurs ou encore les tonalités de peau même dans les conditions de luminosité difficiles. L’appareil photo rencontre tout de même quelques difficultés à éclairer les zones sombres.
Par défaut, le Find X9 Pro capture des photos en 50 MP avec une pleine résolution de 8K. Les photos sont beaucoup plus lourdes mais elles offrent une netteté d’image impressionnante quand vous voulez zoomer sur un détail.
Sur la photo ci-dessous, vous pouvez apercevoir les nervures des feuilles et les trichomes de la tige des fleurs.
Pour ne pas engorger votre espace de stockage vous pouvez également opter pour la technique du Pixel binning et revenir à des photos en 12MP. Pour effectuer le changement, allez dans les paramètres de l’appareil photo puis dans Formats et cliquez sur l’option Par défaut.
Si vous optez pour l’option Pixel binning, vous pouvez tout de même continuer à prendre des photos HD sans passer par les paramètres grâce au mode Hasselblad Haute Résolution. L’appareil photo bascule en 50 MP ou en 200 MP.
Dans ce dernier cas le smartphone utilise un modèle computationnel. Ce n’est pas un gros mot. L’appareil photo découpe la scène en de multiples petits clichés pour ensuite les assembler. Il sort ainsi une photo ultra HD en 8K avec une netteté incroyable.
Autre prouesse du Find X9 Pro, pour la première fois un smartphone est capable d’effectuer des photos animées en 4K.
Les photos de nuit
Le Find X9 Pro est un vrai oiseau de nuit. Les photos de nuit sont propres et d’une netteté impressionnante. Il n’y a pas la moindre trace de bruit et pourtant les clichés regorgent de détails. L’appareil photo reproduit fidèlement les couleurs et l’ambiance des scènes que vous avez sous les yeux.
Il maîtrise aussi sans problème les éclairages urbains et les différentes sources lumineuses.
Un téléobjectif 200 MP
Le Find X9 Pro possède un téléobjectif avec un zoom optique X3 qui grimpe jusqu’à un grossissement X120. Le Find X9 Pro impressionne une nouvelle fois par la précision de ses clichés. Le zoom X6 correspond à des images natives en 50 MP.
L’algorithme crop dans l’image pour ne pas perdre en netteté. Vous pouvez espérer un zoom de qualité avec un minimum de perte de qualité jusqu’à un agrandissement X13,2.
Le zoom monte jusqu’à un grossissement X120. La perte de précision se fait sentir à partir du zoom X30 mais les photos demeurent propres. L’appareil photo est aidé par un stabilisateur optique d’image efficace. Il arrive à corriger les mouvements de la main pour immobiliser l’objectif même avec un sujet à très longue distance.
L’IA reconstitue une grande partie de la photo à partir du zoom X60. Les détails deviennent plus épars et les contours plus accentués.
Je suis plus dubitatif sur le résultat du zoom X120. Il voit trouble par moment. L’IA applique une sorte d’effet sfumato sur les éléments de la photo. J’ai remarqué que le phénomène se répète plus souvent quand on conserve le format haute résolution.
Une mise à jour corrigera peut-être cet aléa après la sortie. À surveiller.
Ce super zoom se transforme par la même occasion en super macro.
Les portraits et l’utra grand-angle
Le Find X9 Pro maîtrise les portraits. Vous avez le choix entre des focales de 23 mm, 47 mm et 70 mm. L’appareil identifie parfaitement les contours. Les détourages sont propres avec un léger flou progressif.
L’ultra grand-angle est à la hauteur des autres capteurs photo. La colorimétrie est fidèle au capteur principal. Les déformations sont quasiment inexistantes. C’est assez rare pour le souligner.
Oppo Find X9 Pro – Ce que j’en pense
À 1299€, il est très difficile de ne pas tomber sous le charme du Find X9 Pro. Oppo a trouvé la bonne formule. Son dernier smartphone allie design, performances et innovations.
Appareil photo Hasselblad avec téléobjectif 200 MP, énorme batterie, processeur performant, écran d’une netteté impressionnante, le Find X9 Pro accumule les bons points. Le Find X9 Pro est un smartphone équilibré mais deux de ses caractéristiques font la différence.
Parmi ses gros points forts, j’ai particulièrement apprécié sa formule Hasselblad de son appareil photo. Elle est efficace de jour comme de nuit. Le Find X9 Pro aplatit également la concurrence avec son autonomie de compétition. Deux jours d’autonomie sur ce segment de prix ça n’est pas courant.
J’ai également apprécié l’effort fait par Oppo sur l’intelligence artificielle. Les fonctionnalités IA n’ont rien de révolutionnaire par rapport à la concurrence mais elles supportent le français et elles sont bien intégrées à l’interface de Color OS 16.
L’Oppo Find X9 s’impose sans problème comme une valeur sûre sur le segment des smartphones haut de gamme.
Son prix : 1299€.Suivez ce lien pour l’acheter ou cliquez ici.
Prix et disponibilité
Jusqu’au 5 novembre, l’achat d’un Find X9 donne droit à une OPPO Pad SE offerte (valeur : 229,9€).
L’achat d’un Find X9 Pro inclut une OPPO Watch X2 offerte (valeur : 379,9€). Suivez ce lien pour l’acheter ou Cliquez ici.
Un cashback de 100 € est proposé à tous les clients.
A partir du 6 novembre, les clients bénéficieront toujours d’un cashback de 100 € / 150 €, ainsi qu’une offre de reprise bonifiée de 100 € pour le Find X9 et 150 € pour le Find X9 Pro.
Oppo Find X9 Pro – La fiche technique complète
|Oppo Find X9 Pro – 5G
|Ecran
|6,78 pouces AMOLED – (1Hz ->120Hz) –
|Définition
|2772 x 1272 pixels (450ppi) – pics 3600nits, HDR10+ et Dolby Vision
|Processeur
|MediaTek Dimensity 9500
|RAM
|16Go DDR5X
|Stockage
|512Go UFS 4.1
|Mises à jour
|5 ans OS et 6 ans sécurité
|Caméras arrières
|50MP Sony LYT-828 23mm f/1.5 OIS + téléobjectif X3 200MP 70mm f/3.0 OIS + UGA 50MP 5KJN5 f/2.0 + True Color Camera 21 mm f/2.4- vidéo 4K/120fps
|Caméra frontale
|50MP 5KJN5 f/2.0
|IP68
|IP68/IP69
|Batterie
|7500mAh
|Charge rapide
|80W SuperVooc, sans fil 50W, inversée 10W
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|3D Ultrasonic sous l’écran
|Connectivité
|WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC
|Audio
|2 haut-parleurs
|Android
|Android 16 – ColorOS 16
|Dimensions
|161,26 x 76,46 x 8,25 mm – 224g