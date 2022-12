Avatar La voie de l’eau est-il aussi bon que le premier film ?

Nous avons vu en avant-première Avatar La voie de l’eau. On vous dit ce qu’on en pense sans rien vous dévoiler.

Cela fait 13 ans que l’on attend le retour des Na’vi sur grand écran. La sortie d’Avatar 2 est-il un véritable événement ou est-ce que les spectateurs se sont lassés d’attendre ?

Avatar La voie de l’eau – Du grand spectacle

Nous pouvons déjà vous dire que si le premier opus d’Avatar était impressionnant, Avatar La voie de l’eau est époustouflant.

Le nouveau film de James Cameron est une vraie claque au niveau visuel et scénaristique. Vous allez être emporter par cette histoire spectaculaire hors du commun. James Cameron est en grande forme et nous offre du grand spectacle. Vous ne verrez pas passer les 3h10 du film.

Nous allons essayer de ne pas trop vous dévoiler le film.

De quoi parle Avatar La voie de l’eau ? L’équilibre de Pandora est une nouvelle fois mis en danger par les humains. Jake Sully et Neytiri ont fondé une famille. Menacés, ils sont obligés de quitter leur foyer pour la protéger.

Ils vont trouver refuge dans d’autres tribus avec des coutumes et un environnement qui leur sont totalement étrangers.

Une réalisation technique loin devant la concurrence

Techniquement, James Cameron survole de très loin la concurrence. Il a des années d’avance. Oubliez tout ce que vous avez déjà vu en matière d’image de synthèse. Les avatars, la lumière, les plans, la faune, la flore sont d’une beauté à couper le souffle.

Une grande partie du film se déroule dans le milieu aquatique sur l’eau et sous l’eau. Là encore c’est du jamais vu. Les images subliment la réalité.

Nous avons en plus eu la chance de voir Avatar 2 en 3D HFR (High Frame Rate) et en Dolby Surround au cinéma Pathé Beaugrenelle. On vous conseille de vivre cette expérience. Car s’en est vraiment une. La 3D est là pour vous envelopper et vous faire vivre l’histoire un peu plus intensément.

L’immersion visuelle et sonore est complète. On a l’impression de nager avec les Na’vi au milieu des poissons.

Un film plus personnel

Au sujet de l’histoire, James Cameron nous livre un film plus personnel. Il s’attarde sur la famille et les personnages.

Jake Sully et Neytiri sont maintenant entourés de quatre enfants turbulents. On suit leur apprentissage de la vie loin de chez eux et la difficile acceptation de leurs différences. Joies, rires, pleurs, frayeurs, Avatar La voie de l’eau est un vrai ascenseur émotionnel.

James Cameron aborde aussi des thèmes qui lui sont chers comme la préservation de la nature. Les humains sont toujours aussi méchants et peu respectueux de celle-ci. Ils sont déterminés à s’emparer de toutes les richesses minières et animales de Pandora.

Le réalisateur fait notamment un parallèle vers la fin du film avec la chasse à la baleine. La séquence est spectaculaire mais aussi d’une cruauté sans pitié.

De l’action savamment distillée

Les amateurs d’action et de sensations fortes n’ont pas été oubliés. Les scènes sont grandioses et Cameron a imaginé une panoplie de robots, d’armes et de gadgets futuristes impressionnante.

Les aficionados de la filmographie de James Cameron s’amuseront également de voir toutes les références à ses précédents films : Alien le retour, Abyss, Terminator 2, etc.

Un dernier conseil, replongez-vous dans le premier épisode avant de foncer voir Avatar 2. Le temps a passé pour eux comme pour nous. Les personnages ont grandi et on peut avoir du mal à reboucler avec tous les noms. James Cameron fait un reminder express au début du film mais il faut percuter rapidement sous peine de chercher qui est qui plus loin dans l’aventure.

Avatar La voie de l’eau dépasse largement Avatar 1. C’est un film fluide, beau, intelligent, captivant et puissant à voir et à revoir.