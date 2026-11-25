Voici mon avis sur « Paper Tiger » qui sort le 25 novembre dans les salles de cinéma.
Dans l’industrie américaine du 7ème Art, le réalisateur James Gray occupe une place à part et, en même temps, prépondérante.
Il possède un style unique et une maîtrise de la mise en scène exceptionnelle doublés d’une écriture remarquable. Sa cinématographie regorge de plusieurs chefs-d’œuvre comme « The yards », « La nuit nous appartient », « Two lovers » ou « Armaggedon Time ».
Son nouveau et magnifique long métrage, « Paper Tiger », s’inscrit dans la grande tradition du thriller et fut présenté en compétition officielle lors du dernier Festival de Cannes.
L’histoire se déroule à New York, dans le Queens, en 1986. Deux frères que tout oppose s’unissent pour une affaire douteuse liée à la mafia russe. Mais ce qui devait être une opportunité devient un cauchemar, mettant en péril leur famille, leur intégrité, et leur lien fraternel. « Le rêve américain est à la fois un mirage et une ambition.
“À travers le prisme des frères, Gary et Irwin, et le personnage d’Hester, je voulais explorer trois formes d’obstacles face à ce phénomène. Tout d’abord, on croit parfois qu’on est prêt à tout pour réussir, mais on n’est pas toujours suffisamment futé ou débrouillard pour y parvenir. Ensuite, même si on est futé, on n’est pas forcément prêt à faire les compromissions nécessaires pour atteindre son objectif parce qu’on n’a pas envie d’avoir ensuite le poids de la culpabilité sur la conscience. Enfin, on a beau être réellement motivé pour réaliser son rêve, il arrive que les dieux en décident autrement… “, souligne James Gray.
James Gray signe l’un des meilleurs thrillers de ces 30 dernières années. Un film de genre éblouissant !
Dans les deux rôles principaux, Adam Driver et Miles Teller forment une fratrie qui ne laissera personne indifférent.
Ils mènent le récit de James Gray avec une intensité captivante et leur interprétation apporte un souffle et une authenticité irradiant l’écran. On suit le cheminement de ces deux frangins qui s’aventurent dangereusement dans les territoires les plus cruels de la criminalité.
À leurs côtés, Scarlett Johansson offre une superbe prestation dans le rôle de l’épouse de Miles Teller, à la fois traditionnelle mais lucide sur les excès de son beau-frère campé par Adam Driver.
« Paper Tiger » est incontestablement l’un des meilleurs films de James Gray tant le scénario et la réalisation composent un opus flamboyant. Une épopée intimiste et haletante au cœur de Big Apple d’antan. Et cette œuvre noire, reconstituant à merveille les années 1980, s’impose aussi comme l’un des plus grands polars de ces trois dernières décennies. Du grand Gray à ne pas manquer !
. Paper Tiger, en salles le 25 novembre. Durée : 1 h 55
Deux autres nouveaux films à voir ce 25 novembre
« Mon beau-père, ma belle-fille et moi » de John Hamburg avec Robert De Niro, Ben Stiller.
Ariana Grande et « Un bon petit soldat » de Stéphane Brizé avec Alba Rohrwacher et Vincent Lindon.
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