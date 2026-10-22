Paris Games Week – 38,7 millions de Français jouent aux jeux vidéo : chiffres clés 2026

La Paris Games Week ouvre ses portes, souffle ses 15 bougies et s’annonce complètement monumentale.
Longtemps associé à l’image d’un passe-temps solitaire réservé aux ados, le jeu vidéo a profondément redéfini ses frontières. Réservez votre entrée ici pour la PGW.
Selon une étude publiée par Médiamétrie en partenariat avec le Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL), la France compte aujourd’hui 38,7 millions de joueurs. C’est près de 7 Français sur 10. Loin des clichés, cette pratique s’est imposée comme une activité culturelle de masse, universelle et ancrée au cœur de la vie sociale.
Jeux vidéo – Un public mature, féminisé et hyperconnecté
Le profil type du joueur français bat en brèche les idées reçues. En 2026, l’âge moyen d’un joueur s’établit à 40 ans, et 89 % des pratiquants sont des adultes.
Cette démocratisation massive doit beaucoup au smartphone. Il permet de jouer sans s’équiper d’une console dédiée.
La répartition par genre atteint désormais une stricte parité. La féminisation s’accélère nettement chez les plus jeunes. En effet, chez les 17-31 ans (la Génération Z), les femmes sont majoritaires et représentent 62 % des pratiquants.
Loin d’isoler, le jeu vidéo rassemble. Près des trois quarts des enfants jouent régulièrement avec leurs parents, transformant l’écran en un espace de partage intergénérationnel.
Globalement, 63 % des joueurs s’adonnent à leur passion à plusieurs, qu’ils soient dans la même pièce ou connectés en réseau.
Des joueurs omnivores et actifs
Autre stéréotype balayé par l’étude : la sédentarité. Les adeptes du jeu vidéo affichent un taux de pratique sportive de 87 %, supérieur à la moyenne nationale (83 %).
Ils se révèlent également être de grands consommateurs de culture. Ils lisent davantage de livres, fréquentent plus assidûment les salles de cinéma…
Côté équipements, la polyvalence est de mise. Les joueurs utilisent en moyenne 2,2 supports différents. Ils plébiscitent à égalité le smartphone et la console de salon (57 % chacun), suivis par l’ordinateur (36 %).
Enfin, en matière d’achats, le format physique fait de la résistance et représente encore 65 % des ventes de jeux, porté par le plaisir de la possession et de la collection. L’abonnement, lui, s’impose comme un formidable outil de découverte en complément des achats traditionnels.
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