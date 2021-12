Idées cadeaux – 5 livres pour les enfants qui parlent de Noël

Noël approche à grands pas. Les enfants sont impatients et adorent ce moment si précieux. Voici une sélection de livres pour les enfants pour attendre sagement le 24 décembre.

Ces ouvrages parlent tous de Noël. Au programme, rêveries, aventures et amusements garantis à partir de 3 ans !

Jack et la grande aventure du cochon de Noël (Gallimard Jeunesse)

Jack et la grande aventure du cochon de Noël est le grand roman de J.K. Rowling à destination des 8 – 12 ans pour cette fin d’année. Lire notre avis

Lecture conseillée à partir de 8 ans

Les Princes et les princesses aussi attendent Noël (Glénat Jeunesse)

Les royaux Paul, Paula, Polo et Pauline, vivent au château, ils ont hâte que le jour J arrive ! Bien sûr ils savent qu’il faut être sages, mais ces petits fripons essaient de duper tour à tour ou tous ensemble, la tradition ! Lire notre avis

Lecture conseillée à partir de 5 ans

Super Linette au pays du Père Noël (Dragon d’Or)

Line Renaud est désormais auteure de livres pour enfants. Les éditions Dragon D’or publient une collection de livres pour la jeunesse tous écrits par la célébrissime artiste.

Les fêtes de fin d’année arrivant à grands pas, nous avons dévoré l’album. Lire notre avis

Lecture conseillée à partir de 4 ans

Qui dit la vérité sur le Père Noël » (Glénat Jeunesse)

M’enfin, il existe ou pas ce Père Noël ? Un livre drôle et coquin sur une question d’actualité ! Lire notre avis

Lecture conseillée à partir de 3 ans

Harry Potter à l’école des sorciers édition Collector (Gallimard Jeunesse)

Et on ne finira pas cette sélection sans parler de ce très très beau livre Harry Potter. Sorti fin 2020 il mérite qu’on s’y attarde tant la mise en page, les découpes et la magie opèrent. Lire notre avis

Lecture conseillée à partir de 10 ans

