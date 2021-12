Quels livres offrir aux personnes qui aiment la Pop Culture et le Japon ? - IDBOOX

Anime, manga, livres sur les jeux vidéo, cuisine ou livres pour les enfants… Voici quelques idées que nous vous recommandons pour sortir des sentiers battus si vous aimez le Japon et sa culture!

Voici une sélection de livres à offrir ou à s’offrir pour les fêtes de fin d’année !

La Cuisine des anime : mangez comme vos héros ! de Diana Ault (Mana Books) La Cuisine des anime : mangez comme vos héros ! de Diana Ault (Mana Books)

Une véritable bible qui rassemble plus 80 recettes piochées dans les animés les plus populaires de ces 30 dernières années ! Les photos vous donneront envie de goûter tous les plats présents dans les pages de l’ouvrage. Je vous invite à aller voir la chronique publiée il y a quelques semaines pour plus d’informations.

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici



Traits de famille (T2) : Le bestiaire fantastique d’un père et de ses fils, d’Itsuki, Ryunosuke et Thomas Romain (Kuropop) Traits de famille (T2) : Le bestiaire fantastique d’un père et de ses fils, d’Itsuki, Ryunosuke et Thomas Romain (Kuropop)

Une famille qui se passionne pour le dessin ! « Traits de famille » est un recueil atypique et unique en son genre qui reprend les dessins de Itsuki et Ryunosuke, retravaillés par leur père Thomas Romain (DA et designer français qui vit au Japon). Si, au départ, le projet a vu le jour sur le Twitter de Thomas, beaucoup de nombreux croquis et dessins sont inédits.

Deux tomes disponibles, mais on peut largement profiter de ce tome 2 sans avoir eu le premier entre les mains ! Lire notre chronique complète

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici



Mukashi Mukashi – Contes du Japon, d’Alexandre Bonnefoy (Issekinicho) Mukashi Mukashi – Contes du Japon, d’Alexandre Bonnefoy (Issekinicho)

Des livres de contes centrés sur le folklore japonais et adaptés aux petits (à partir de 5 ans). Les recueils – au nombre de quatre – contiennent chacun trois histoires avec de magnifiques illustrations colorées qui prennent vie au milieu des pages. Le style du dessin varie en fonction de l’histoire choisie, afin d’offrir un dépaysement à chaque fable et pour porter au mieux les messages des scénarii, l’humour et l’émotion.

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Mamoru Oshii – rencontre(s), de Victor Lopez et Stepehn Sarrazin (Les Moutons électriques) Mamoru Oshii – rencontre(s), de Victor Lopez et Stepehn Sarrazin (Les Moutons électriques)

Ce recueil richement illustré analyse l’œuvre phare du réalisateur japonais. Il contient également de nombreux entretiens exclusifs avec Mamoru Oshii. Saviez-vous qu’il est également auteur, producteur et scénariste ? On lui doit par exemple « Jin-Roh, la brigade des loups » .

Plusieurs autres plumes viennent renforcer les analyses dans certains des articles de fonds que comportent l’ouvrage.

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Fantastique Edo, de Susumo Zenyoji (Le Lézard noir) Fantastique Edo, de Susumo Zenyoji (Le Lézard noir)

La lecture parfaite pour découvrir la période Edo au Japon (période allant de 1600 à 1868). Documenté et avec une abondance d’illustrations couleurs, l’ouvrage est découpé en 5 chapitres et regorge d’informations sur la vie de l’époque (vêtements, coiffures, ninjas, samouraïs, châteaux, yôkai…) sans pour autant s’appesantir dans les détails. Un beau cadeau pour tous les amoureux du Japon.

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Paris-Kyoto, la pâtisserie franco-japonaise, de Pâtisserie Tomo (Hachette) Paris-Kyoto, la pâtisserie franco-japonaise, de Pâtisserie Tomo (Hachette)

Un livre qui allie l’histoire des wagashi (douceurs traditionnelles japonaises consommées lors de cérémonie de thé), les thés japonais, mais aussi de savoureuses recettes : une grande première en France !

Une invitation au voyage par le biais du sucré. Dorayaki et Daifuku n’auront plus de secrets pour la personne à qui vous l’offrirez. Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Découvrez toutes nos sélections pour les fêtes de d’année ici