Traits de Famille Tome 2 – Des dessins de fils en père - IDBOOX

Traits de Famille revient dans un deuxième tome. Thomas Romain métamorphose de façon toujours aussi géniale les dessins de ses enfants.

Vous avez certainement déjà contemplé les œuvres de Thomas Romain sur les réseaux sociaux. Ce dessinateur de talent est un directeur artistique et designer français installé au Japon. Il y a quelques années il a eu l’excellente idée de créer des illustrations à partir des dessins de ses enfants.

Le tome 2 de ce projet original sort chez Kurokawa. Pour le numéro 2 de Traits de famille Thomas Romain a sélectionné plus d’une quarantaine de dessins de ses deux enfants.

Itsuki et Ryunosuke ont aujourd’hui 12 et 14 ans mais le projet est né il y a trois ans lors d’un atelier de dessins pour imaginer son propre héros.

A voir les dessins de Itsuki et Ryunosuke, on sent qu’ils ont hérité de la fibre artistique de leur père. Si le trait est maladroit on sent le potentiel dans chacune de leurs œuvres.

Thomas Romain les a transformées en véritables monstres et personnages de manga tout en restant fidèle à l’esprit de départ. Les liens entre les deux versions sautent aux yeux.

Le dessin une histoire de famille

Tous ces dessins sont mis en valeur dans une édition à la réalisation soignée. Chaque personnage a droit à une double page. On a d’un côté un dessin d’Itsuki ou de Ryunosuke avec une explication de leur part.

Un commentaire de leur père complète cette fiche pour expliquer comment il a interprété ces dessins. Tous ces commentaires sont très intéressants. Ils montrent le processus de création et de transformation. L’illustration de Thomas s’étale sur une plein page de l’autre côté.

Le livre est complété par une série des illustrations originales et de nombreux croquis.

Le tome 2 de Traits de Famille est un très bel ouvrage, intéressant et à la démarche originale. Bref c’est un beau cadeau à faire ou à se faire.

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour acheter Traits de Famille Tome 2

Suivez ce lien ou ce lien pour acheter le Tome 1