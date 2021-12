Idées cadeaux – 6 livres de cuisine bizarres, originaux et délicieux - IDBOOX

Pour les fêtes de fin d’année on vous a sélectionné des livres de cuisine originaux, décalés ou un peu bizarres, mais où tous les plats se mangent !

Passionnés de la marmite ou simples amateurs de découvertes culinaires préparez-vous à un voyage au pays des livres de cuisine !

Activez vos papilles et craquez sur cette sélection de livres originaux à offrir ou à s’offrir pour Noël et les fêtes de fin d’année.

La cuisine des Anime (Mana Books)

Comme l’indique son titre La cuisine des Anime est un livre de recettes. Vous l’aurez certainement remarqué, la nourriture occupe une place très importante dans les animés japonais…

Ce livre rassemble 80 recettes piochées dans des animés les plus populaires de ces 30 dernières années.



Comment j’ai mangé mon sapin de Noël (Ed. Rouergue)

Julia Georgallis est écolo et fine cuisinière. A la recherche de nouvelles saveurs et très concernée par l'environnement, elle nous a concocté un livre de recettes cuisinées à base d'arbres.

Les recettes du monde dans les films d’animation (Ed. Ynnis)

L'éditeur explore la cuisine dans tous les genres de films d'animation dans le livre Les recettes du monde dans les films d'animations. Ça a le mérite d'être un titre évocateur. Cet ouvrage de 144 pages rassemble plus de 20 recettes variées issues de films.



Friends Le livre de cuisine officiel (Mana Books)

Le livre rassemble 100 recettes inspirées du show TV. Entrées, amuse-gueules, plats, accompagnements, desserts et autres, vous allez pouvoir cuisiner comme Monica. Il contient toutes les saveurs et tous les sucs de la série.



Banquets ! Recettes grandioses pour tablées de potes mémorables (Hachette Hereos) Banquets ! Recettes grandioses pour tablées de potes mémorables (Hachette Hereos)

Théophile Sutter et Roland Theimer, ont mitonné un livre de cuisine fat, drôle et déjanté. A mi-chemin entre la BD et le grimoire de cuisine, les auteurs nous mettent l’eau à la bouche avec un livre énoooooorme par sa taille 42 x 60 cm et ses recettes.

Chacune est pensée pour être réalisée et mangée entre potes. Mais ne vous y méprenez pas, ce livre n’est pas une vaste blague, chaque plat est détaillé on vous donne même la liste des courses et le prix que ça vous coûtera pour les réaliser ! Alors Ventrèche de thon, Cochon au Beaujolpif, ou légumes fumés pour une nuit d’été ?



Alien le livre des recettes officiel Ed. (Ynnis) Alien le livre des recettes officiel Ed. (Ynnis)

Invitez Alien à votre table ! Vous allez suivre le cycle de vie de l’Alien avec 50 entrées et plats, détaillés, illustrés et monstrueux ! Ames sensibles s’abstenir, mais si vous réussissez l’un de ces plats vous ferez sans doute la joie de vos convives !

Allez, on ne vous donne quelques noms de plats pensés par Chris Rachael Oseland: Œufs de xénomorphes à l’avocat, salade de concombre Chestburster, tourte aux cerises aux doigts de Facehugger, délicieux n’est-ce pas ? Ce livre est dédié aux fans de la mythique saga Alien !



