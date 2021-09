Quels sont les meilleurs smartphones à moins de 200€ en septembre 2021 ? - IDBOOX

Quels smartphones acheter pour un budget de moins de 200€ en septembre 2021 ? On répond à la question avec notre top des meilleurs smartphones à moins de 200€.

Peut-on trouver des bons smartphones à moins de 200€ ? Ces smartphones à prix budgets ne sont pas à négliger car les constructeurs poussent leurs caractéristiques techniques régulièrement vers le haut.

On trouve désormais des smartphones à moins de 200€ avec un écran 90Hz, un processeur Qualcomm pour jouer ou encore une énorme batterie. Pour vous aider à faire un choix on vous a préparé le top 5 des smartphones que nous avons testé en 2021.

A noter qu’il ne s’agit pas d’un classement, chaque smartphone a ses points forts et ses faiblesses. Consultez aussi Quels smartphones acheter à moins de 300€ en septembre 2021 ? Cliquez ici

realme C21 – Un rapport qualité / prix incroyable

realme a réussi l’exploit de proposer un smartphone polyvalent sous la barre des 100€. En optant pour le modèle 4/64Go vous pourrez jouer sans vous ruiner et faire de belles photos pour moins de 150€.

Le realme C21 est équipé d’un écran de 6,5 pouces avec une résolution HD+ (1600 x 720 pixels). Il tourne avec un processeur MediaTek Helio G35 qui permet de jouer dans de bonnes conditions.

Autre point fort, grâce à sa batterie de 5000mAh, il peut revendiquer une autonomie entre une journée et demie et deux jours.

Découvrez notre test complet du realme C21.

Cliquez sur ce lien pour acheter le realme C21

realme 8 – Un bel écran Super AMOLED

Le realme 8 avec 6Go de RAM et 128Go est à 179€. Le constructeur a transformé son smartphone d’entrée de gamme par rapport au précédent modèle. Il est fin, léger et son design attire l’œil.

Le taux de rafraîchissement de l’écran passe de 90 à 60Hz mais on gagne en contrepartie une dalle Super AMOLED. C’est appréciable sur cette gamme de prix.

Il ne démérite pas non plus côté photo avec une quadruple caméra basée sur un capteur 64MP. Pour finir, on citera également sa batterie de 5000mAh qui lui confère une autonomie de plus ou moins deux jours.

Découvrez notre test complet du realme 8.

Cliquez sur ce lien pour acheter le realme 8

Xiaomi Redmi Note 10 – La 5G pour moins de 200€

Avec ce Redmi Note 10, Xiaomi cherche à démocratiser la 5G en proposant un smartphone à un prix accessible. Il est équipé d’un grand écran de 6,5 pouces avec un taux de rafraichissement de 90Hz mais pour rester sous la barre des 200€, le constructeur fait quelques compromis.

Il est par exemple propulsé par un processeur MediaTek Dimensity 700 et sa batterie de 5000mAh est seulement compatible avec la charge 18W.

Cela reste un smartphone avec lequel vous ne serez pas bloqués si vous voulez jouer ou prendre des photos de qualité. Si vous cherchez un appareil pour accéder à la 5G sans vous ruiner, le Xiaomi Redmi Note 10 5G est une bonne alternative.

Découvrez notre test complet du Redmi Note 10 5G

Cliquez sur ce lien pour acheter le Xiaomi Redmi Note 10 5G (4/64Go) à 195€

Oppo A53s – Ecran 90Hz et autonomie longue durée

L’Oppo A53s fait partie de notre top des smartphones à moins de 200€. Vendu 199€, il se distingue par son écran 90Hz et un processeur Qualcomm Snapdragon qui a assez de répondant pour faire tourner Call of Duty Mobile.

Il se montre également endurant. Grâce à se batterie de 5000mAh, il peut tenir pendant environ deux jours. Il montre ses limites avec des performances photos en demi-teintes.

Découvrez notre test complet de l’Oppo A53s.

Cliquez sur ce lien pour acheter l’Oppo A53s

Poco M3 – Un look ravageur et une autonomie hors norme

Sorti fin 2020, le Poco M3 reste toujours d’actualité. Il revient donc dans notre top des meilleurs smartphones 2021 à moins de 200€. Le Poco M3 est vendu à 160€. Avant tout, on retient du Poco M3 sa formidable autonomie qui peut atteindre les 3 jours.

Il ne se limite pas à sa grosse batterie de 6000mAh. Son processeur Qualcomm Snapdragon 662 permet de jouer dans de bonnes conditions.

On peut également citer son design soigné qui se démarque des autres appareils de ce créneau.

Découvrez notre test complet du Poco M3.

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour acheter le Poco M3 à 160€