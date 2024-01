Apple leader incontesté sur le segment haut de gamme en 2023

Le marché des smartphones premium a enregistré un record en 2023 et Apple est au sommet.

Le marché mondial des smartphones haut de gamme se porte très bien. Il s’est envolé en 2023. Cette étude de Counter Point Research se base sur les ventes de smartphones à plus de 600$. Elles sont en progressions de 6% par rapport à l’année précédente.

Les smartphones premium plébiscités en 2023

Ce résultat est en contradiction avec l’ensemble du marché. Le cabinet d’analyse explique cette hausse pour une raison simple. Le smartphone est devenu un objet incontournable du quotidien. Les consommateurs préfèrent désormais acheter des appareils plus chers qui dureront plus longtemps.

Le segment des smartphones premium représente près d’un quart des ventes mondiales et comptabilise 60% des revenus. Cette croissance du segment premium est poussée par les ventes en Chine, en Europe de l’Ouest, l’Inde, le Moyen Orient et l’Afrique. L’Inde a la progression la plus rapide sur ce créneau.

Il existe un segment encore plus convoité par les constructeurs. A l’intérieur du marché premium se cache le segment très haut de gamme des smartphones à plus de 1000$. Il capte 1/3 du marché premium global.

Apple, roi du segment premium

En résumé le constructeur numéro un du marché premium est le roi des smartphones. Sans surprise Apple règne sur ce marché. La firme de Cupertino distance de très loin ses concurrents. Elle s’empare 71% de part de marché en 2023. C’est un peu moins qu’en 2022 où elle détenait 75% de part.

Cette baisse est la conséquence de la remontée de Samsung et surtout de Huawei. Samsung possède 17% de PDM grâce aux bonnes ventes des Galaxy S23 et de ses smartphones pliants.

De son côté, Huawei passe de 3% à 5%. Ses ventes sont tirées par les Huawei Mate 60 en Chine.

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités