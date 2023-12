Apple va changer de stratégie pour ses iPad Air et iPad Pro en 2024

Apple va rafraichir et mettre de l’ordre dans sa ligne d’iPad en 2024. La firme de Cupertino prévoit de sortir deux nouvelles tablettes l’année prochaine.

La gamme d’iPad s’étend de plus en plus. De l’iPad Mini à l’iPad Pro, Apple propose maintenant 6 modèles. Selon le bien informé, Mark Gurman de Bloomberg, la firme à la pomme compte clarifier sa ligne de tablettes en séparant clairement les iPad Air et les iPad Pro.

Ils ne bénéficieront pas des mêmes options ou des mêmes avancées. Nous devrions voir le résultat dès l’année prochaine puisqu’Apple prévoit de lancer deux nouveaux iPad Air et deux nouveaux iPad Pro aux capacités très éloignées.

iPad Air et iPad Pro – Des caractéristiques radicalement différentes

Les iPad Air 2024 seront proposés avec un écran de 10,9 pouces ou de 12,9 pouces. Les deux tablettes tourneront avec une puce M2. Ces deux nouveaux iPad Air verront le jour dans le courant du mois de mars 2024.

Les iPad Pro seront équipés d’un écran de 11 pouces ou de 13 pouces. Les deux tablettes intégreront une dalle OLED ProMotion et un processeur M3 beaucoup plus puissant. Elles seront les seules à être accompagnées d’un nouveau clavier Magic Keyboard.

Ce changement de stratégie s’accompagnera peut-être aussi d’un repositionnement des prix. On espère dans le bon sens.

Une remise à niveau de l’iPad 2022 est également prévue mais pour plus tard. La tablette poussera vers la porte de sortie l’iPad 2021 et son design qui commence à être daté. Le rafraichissement de l’iPad Mini 2021 viendra par la suite.

