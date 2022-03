Apple va-t-elle lancer un abonnement iPhone ? - IDBOOX

Apple pourrait lancer prochainement un système d’abonnement mensuel pour l’iPhone et ses autres appareils.

Vous n’aurez peut-être plus besoin d’acheter l’iPhone 14 dans les mois à venir. Ne rêvez pas, la firme de Cupertino n’a pas décidé d’offrir ses futurs flagships mais elle pourrait lancer un nouveau service très intéressant.

Selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg, Apple s’apprête à lancer un service d’abonnement. La compagnie appliquerait le principe d’abonnement à ses services numériques à l’iPhone.

Apple prélèverait chaque mois une somme en échange du droit d’utiliser un iPhone. C’est un tournant stratégique dans le modèle économique d’Apple puisque jusqu’à présent il fallait acheter un iPhone plein tarif ou via un opérateur.

Ce système permettrait à Apple de s’assurer des revenus constants mais aussi de fidéliser encore plus ses utilisateurs. C’est une idée qui ne pourrait que faire gonfler encore plus le chiffre d’affaires de la branche iPhone qui pesait déjà 192 milliards de dollars l’année dernière.

Un abonnement mensuel à l’iPhone dans les cartons

En contrepartie, les utilisateurs n’auraient pas à débourser une rondelette somme à la sortie de chaque iPhone. Cet abonnement leur donnerait également la possibilité de changer leur iPhone contre un appareil flambant neuf.

Les conditions de cet abonnement sont toujours en discussion. Le montant de la cotisation mensuelle n’a pas non plus été fixé. Ce nouveau service pourrait aussi s’appliquer à l’iPad, au MacBooks ou à d’autres produits de la marque.

Cet abonnement serait lié à l’Apple ID et à l’App Store de l’utilisateur. Ce cette façon, le prélèvement serait effectué sur le même compte pour ne pas faire une opération supplémentaire.

Apple travaille sur ce projet depuis plusieurs mois mais il a été repoussé pour laisser la place au programme « Buty now, pay later » (Achetez maintenant, payez plus tard).

L’abonnement iPhone pourrait être lancé fin 2022 ou début 2023.