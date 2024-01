Comment alléger directement une photo sur un Galaxy S24 ou un smartphone Samsung ?

Vous avez acheté un Galaxy S24 ou un autre smartphone Samsung ? Découvrez la procédure à suivre pour alléger une photo ou une image.

Les smartphones possèdent des appareils photo de plus en plus performants avec des définitions de plus en plus élevées. Vous pouvez rapidement vous retrouver avec des photos de 16 320 x 12 240 pixels avec un poids de 30Mo.

Elles sont beaucoup trop lourdes pour être envoyées par mail ou pour être téléchargées sur un site administratif par exemple.

Heureusement, certains smartphones permettent d’alléger et de redimensionner une photo sans passer par une appli spécialisée ou un ordinateur. Le Galaxy S24 et les smartphones Samsung en font partie.

L’application Galerie native des smartphones Samsung possède une fonction pour alléger et redimensionner les photos ou n’importe quelle image stockée sur votre appareil.

La procédure à suivre pour alléger et redimensionner une photo ?

-Ouvrez la Galerie et sélectionnez une photo.

-Appuyez sur le petit crayon en bas de l’écran pour modifier l’image. L’éditeur va s’afficher.

-Tapez sur les trois petits points. Ils peuvent se trouver en bas à droite de l’écran ou en haut en fonction de la version de l’OS.

-Un menu apparaît avec la fonction Redimensionner. Vous pouvez diminuer l’image jusqu’à 20% de sa taille originale. Il ne vous reste plus qu’à la sauvegarder.

-Si vous souhaitez conserver la photo originale, appuyez à nouveau sur les trois petits points et choisissez Enregistrer comme copie.

Quelques autres constructeurs proposent une fonction similaire dans leur application galerie comme Vivo. Il faut également passer par l’éditeur mais dans ce cas sélectionner le menu Résolution. Vous pouvez même ajuster la qualité de l’image et voir le poids gagné.

– Galaxy S24 8/128Go est à 899€

– Samsung Galaxy S24 8/256Go est à 899€ au lieu de 959€

– Galaxy S24+ 12/256Go est à 1169€

– Samsung Galaxy S24+ 12/512Go est à 1169€ au lieu de 1289€

– Galaxy S24 Ultra 12/256Go est à 1469€

– Samsung Galaxy S24 Ultra 12/512Go est à 1469€ au lieu de 1589€

– Galaxy S24 Ultra 12Go/1To est affichée à 1589€ au lieu de 1829€

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités