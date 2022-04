Comment installer Nothing Launcher sur son smartphone ?

Nothing l’avait promis Nothing l’a fait. Vous pouvez goûter à Nothing OS dès maintenant sur votre smartphone.

Le 23 mars 2022, Nothing a annoncé l’arrivée d’un smartphone fonctionnant sous Nothing OS. En attendant la sortie du Nothing Phone (1), Carl Pei avait promis un avant-goût de son futur système d’exploitation.

N’attendez plus, installez-le sur votre smartphone grâce un Launcher. La compagnie a mis sur le Google Play Store Nothing Launcher (Beta). Cette appli permet de tester en avant-première quelques fonctionnalités du futur OS.

Votre smartphone revêtira les codes graphiques de la marque. L’appli contient les icônes, les répertoires qui constitueront l’interface du Nothing Phone (1). On a également le droit à quelques widgets comme l’horloge ou la météo.

Comment installer Nothing Launcher (Beta) ?

Vous devez avant tout posséder un de ces smartphones : Samsung Galaxy S21, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Google Pixel 5, Google Pixel 6. Des smartphones OnePlus viendront s’ajouter à la liste plus tard. Seuls ces appareils sont compatibles.

Vous devez ensuite cliquer sur ce lien pour accéder à l’application dans le Play Store. Elle n’est pas trouvable autrement. Installez-la et vous n’avez plus qu’à choisir les éléments que vous souhaitez changer sur votre smartphone.

Les widgets, fonds d’écran et autres se trouvent aux endroits habituels que sur votre OS habituel.

Pour désinstaller Nothing Launcher (Beta), vous ne devez plus utiliser aucun élément du Launcher. Allez dans les paramètres puis dans Applications. L’icône de désinstallation deviendra active.