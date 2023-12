Comment utiliser Google Maps sans connexion internet ?

Au fil des années Google Maps est devenu un compagnon de voyage indispensable. Voici une astuce pour utiliser Google Maps même sans avoir de connexion internet.

Parcourir un pays étranger, se déplacer dans une ville inconnue, trouver une adresse ou aller d’un point A vers un point B, Google Maps peut vous venir en aide dans de nombreuses situations.

Google Maps toujours avec vous sur Android et iOS

Se perdre avec Google Maps s’avère très difficile. Pour qu’un voyage se déroule sans accroc encore faut-il avoir une connexion internet. Vous pouvez vous retrouver dans un tunnel déconnecter de votre indispensable guide et ne pas savoir qu’elle sortie prendre pour aller rejoindre le diner chez vos amis qui viennent de déménager.

Plus simplement, il n’est pas toujours évident d’avoir une consommation de data illimitée dans un pays étranger. Il existe une solution pour ne plus jamais être séparé de Google Maps. Il faut télécharger la carte de votre destination ou du lieu où vous souhaitez vous déplacer.

Vous pourrez ensuite la consulter et y naviguer avec le GPS sans avoir besoin d’une connexion. Certaines fonctions de Maps ne sont pas actives comme Street View, les transports publics ou le trafic mais vous avez accès à l’essentiel.

Cette astuce Google Maps hors-connexion fonctionne avec l’application Android et iOS.

Comment télécharger une carte Google Maps ?

-Allez dans la barre de recherche et trouvez le lieu que vous souhaitez explorer.

-Appuyez sur le nom du lieu juste au-dessus du bouton Itinéraire.

-Appuyer sur les trois points en haut à gauche de l’écran et sélectionnez l’option Télécharger un plan.

-Choisissez la taille du plan à télécharger en pinçant l’écran avec deux doigts. Plus vous vous éloignerez, plus la carte sera grande. Cela a aussi des répercutions sur le poids de la carte. Vous pouvez en télécharger autant que vous le souhaitez selon l’espace disponible sur votre appareil.

-Pour accéder à vos cartes hors-connexion, appuyez sur l’icône de votre profil et sélectionnez Plans hors connexion. Vous pouvez changer le nom des cartes, les supprimer ou les garder à jour.

-Dans le premier cas appuyez sur les trois petits points à côté de la carte et dans le second appuyez sur la roue crantée. Cochez Mettre à jour automatiquement les plans hors-connexion.

