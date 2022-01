Galaxy S22 Ultra – Samsung confirme un Unpacked Event en février - IDBOOX

Samsung a mis fin au suspens en postant un teaser sur les Galaxy S22 et en confirmant leur présentation en février.

Arrêtez tout ! Le Galaxy S22, le Galaxy S22+ et le Galaxy S22 Ultra arrivent en février. TM Roth, un des hauts dirigeants de Samsung a confirmé dans un communiqué la tenue d’un événement Unpacked en février pour présenter la nouvelle série des Galaxy S.

Il ne mentionne pas la date exacte de la présentation mais on peut considérer qu’elle se déroulera début février. Le serial leaker IceUnivers avance même la date du 9 février. C’est tout à fait crédible.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra signe la fin du Galaxy Note

TM Roth promet que Samsung va dévoiler la série de Galaxy S la plus remarquable jamais réalisée. Le mot « Noteworthy » n’est pas employé par hasard. C’est aussi un jeu de mot avec les Galaxy Note.

Il rajoute que la prochaine génération de Galaxy S (il faut comprendre les Galaxy S22) vont rassembler le meilleur des expériences des smartphones Galaxy dans un appareil ultime. Il fait évidemment référence aux Galaxy Note et aux Galaxy S.

Cette déclaration signe probablement la fin de la ligne Galaxy Note. Samsung n’a pas mis sur le marché de nouveaux Galaxy Note en 2021 et il ne devrait y en avoir plus en 2022. Le Galaxy S22 Ultra est le nouveau super smartphone hybride qui le remplacera.

Samsung Galaxy S22 Ultra – Un smartphone hybride

TM Roth nous invite à nous tenir prêts pour l’ultime expérience Ultra. La vidéo qui accompagne ce message nous pousse à le croire. On aperçoit les formes d’un Galaxy S et d’un Galaxy Note qui fusionnent pour donner naissance à un nouveau smartphone. On imagine qu’il s’agit du Galaxy S22 Ultra.

Avec lui, Samsung nous promet des photos et des vidéos de nuit plus lumineuses que jamais. Samsung vante aussi les mérites de sa puissance et de sa vitesse mais aussi la présence d’outils uniques. Le Galaxy Note est mort vide le Galaxy S22 Ultra.

On a hâte de le tester.