Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4 – Des visuels officiels et la date de lancement confirmée

Samsung confirme la date de présentation des Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4 et de nouveaux visuels officiels font leur apparition.

La date du prochain Galaxy Unpacked a été confirmée par Samsung. La date de sortie des Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 se rapproche à grands pas. La firme coréenne a publié dans une premier temps une série de messages cryptés sur son compte Twitter.

Il fallait assembler une série de chiffre, de lettres et de symboles à des couleurs pour voir apparaître le message. Le Galaxy Unpacked de la rentrée se tiendra le 10 août 2022. Samsung dévoilera lors de cet événement ses très attendus nouveaux smartphones pliables, les Buds2 Pro et sa montre Galaxy Watch 5.

Samsung a ensuite doublé cette annonce par un message plus explicite et un teaser.

Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4 – Des visuels officiels en fuite

Parallèlement, le serial leaker Evan Blass et le site 91mobile ont mis la main sur une série de visuels officiels du Galaxy Z Flip 4 et du Galaxy Z Fold 4. Ils nous donnent peu d’éléments sur le design extérieur des deux appareils mais il ne faut pas s’attendre à de gros changements. En revanche, on peut voir l’intérieur des deux smartphones pliables.

Les deux images confirment la présence d’une caméra Seflie sous l’écran pour le Galaxy Z Fold 4 contrairement au Z Flip 4 qui se contente d’une perforation centrale. Elles laissent également supposer que le lecteur d’empreintes est placé sur la tranche.

Autre information intéressante, les fonds d’écran et le cadre des smartphones nous indiquent les différentes couleurs qui seront proposées. Le Z Flip 4 sortira noir, violet, or et gris. Samsung n’a choisi que 3 teintes pour le Z Fold 4 : noir, or et bleu.

Comme une fuite n’arrive jamais seule, d’autres visuels officiels sont parvenus jusqu’aux sites MySmartPrice et Pricebaba.