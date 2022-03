Samsung préparerait un autre smartphone pliable avec les Galaxy Z Fold4 et Z Flip4 - IDBOOX

Le Galaxy Z Fold4 et le Galaxy Z Flip4 seront certainement rejoints cette année par un troisième smartphone doté d’un écran pliable.

Samsung devrait agrandir la famille des Galaxy Z cette année. Avec le Galaxy Z Fold3 et le Galaxy Z Flip3, la firme coréenne a établi deux standards. Le premier possède un écran pliable avec le format d’une petite tablette et le deuxième un écran pliable de poche.

Des indices semés sur la toile suggèrent fortement qu’une troisième forme d’écran pliable va voir le jour prochainement. Les noms de codes de trois smartphones ont été identifiés par le site GalaxyClub : B4, Q4 et N4.

Revenons en arrière. Le Galaxy Z Fold3 correspondait à B3 et le Galaxy Z Flip 3 à Q3. B4 fait référence au Z Flod4 et Q4 au Z Flip4. Jusque là il n’y a rien d’anormal. Mais quel smartphone est identifié par le code N4 ?

Un smartphone avec un écran enroulable avant fin 2022 ?

Un troisième smartphone pliable débarquera certainement à la rentrée en même temps que les Galaxy Z Fold4 et le Galaxy Z Flip4. Samsung pourrait lancer un smartphone avec un écran pliable encore plus grand. Si on se base sur la lettre « N » sensée le représenter, on peut imaginer un écran qui se plie en trois.

Samsung a multiplié les dépôts de brevets concernant les formes de smartphones. On peut aussi rêver à un appareil avec une dalle déroulable. C’est en tout cas ce que pense le serial leaker IceUniverse.

Une fuite chasse l’autre. Il confirme l’arrivée d’un troisième smartphone pliable au deuxième semestre. Son nom de code en interne serait « Diamond ». Son écran se déroulerait. Samsung coifferait au poteau Oppo et TCL qui montrent depuis 2020 des prototypes de ce genre.

Vous pouvez voir les écrans TCL dans la vidéo ci-dessous.