Honor confirme le retour des services Google - IDBOOX

Les smartphones Honor vont bientôt récupérer les services Google. C’est officiel. Préparez-vous pour le retour d’Honor sur le marché des smartphones.

Honor a dévoilé les Honor 50 et Honor 50 Pro. Disponibles dans un premier temps en Chine, ils ont vocation à être distribués à l’international. Impactée par les sanctions américaines lorsque la compagnie était sous le pavillon Huawei, elle ne devrait plus l’être maintenant qu’Honor est une société indépendante.

C’est logique mais la réponse était sur toutes les lèvres. Honor a-t-elle retrouvé le droit d’utiliser les services Google pour mobiles ? Honor a fait durer le suspens juqu’au dernier moment.

Lorsque les smartphones Honor seront distribués à l’international, ils les intégreront à nouveau. Un porte-parole de la compagnie a confirmé que les tablettes et les smartphones fonctionneront avec le Google Play Store et autres applis signées big G.

Honor est toujours en phase de validation auprès de Google pour recevoir la certification sécurité et s’assurer que les services Google sont compatibles avec les appareils.

On ne sait pas si les smartphones sortis avant l’obtention de ce sacro-saint sésame auront également le droit au GMS. Lorsque les Honor 50 et Honor 50 Pro arriveront en France, probablement en septembre, nous pourrons profiter de Google Mpas, Gmail, Youtube, Google Drive et autres sans passer par un store alternatif ou des bidouilles.

