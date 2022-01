Honor Magic V – Le smartphone pliable sortira-t-il en France ? - IDBOOX

Le Honor Magic V a été dévoilé en Chine. Il vient enrichir l’offre de smartphones pliables. Que propose-t-il de nouveau ?

Honor revient sur le devant de la scène avec le Honor Magic V. On avait déjà pu apprécier le Honor 50 fin octobre 2021 mais avec la Magic V, Honor met la barre beaucoup plus haute.

On avait déjà pu voir le Honor Magic V à de nombreuses reprises. Son apparence n’est donc pas une surprise. Il reprend les lignes du Galaxy Z Fold 3. Il offre une plus grande surface d’écran intérieur et extérieur.

Honor Magic V – Un écran pliable imposant et un Snapdragon 8 Gen 1

L’écran pliable OLED mesure 7,9 pouces. Il possède une résolution de 2272 x 1984 pixels, un taux de rafraichissement de 90Hz et un niveau de luminosité de 800nits. La dalle extérieure est aussi plus large que celle du Z Fold 3.

La diagonale se rapproche plus de celle d’un smartphone classique. Elle fait 6,45 pouces et son taux de rafraichissement monte jusqu’à 120Hz. L’écran reprend un format classique 21:9 contre 25 :9 pouces le Z Fold 3.

Autre point fort, le Honor Magic V est le premier smartphone pliable propulsé par un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. 12Go de RAM l’accompagnent ainsi que 256Go ou 512Go de stockage.

Une batterie de 4750mah alimente l’ensemble et elle est compatible avec la charge 66W.

Honor n’a pas négligé la partie photo en dotant son flagship d’une triple caméra arrière et d’un capteur Selfie de 42MP. Le module photo principal se compose de trois capteurs de 50MP. Le capteur principal est secondé par un ultra grand-angle et un autre pour la gestion des couleurs.

Prix et date de sortie

Le Honor Magic V sortira en Chine le 18 janvier pour environ 1500$. La grande question est de savoir s’il sortira en dehors du pays et notamment en Europe. Honor n’a pas encre pris sa décision. C’est mauvais signe.

Tout dépendra de son succès en Chine et des stocks disponibles.