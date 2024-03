La Samsung Galaxy Ring va vous aider à mieux manger

Le Galaxy Ring se dévoile un peu plus chaque jour. La bague connectée va devenir votre compagnon nutritionnel.

Samsung est resté très discret sur les fonctionnalités de la Galaxy Ring. Nous avons pu l’approcher au MWC 2024 mais Samsung n’a pas souhaité communiquer sur les super-pouvoirs de sa bague connectée.

La Galaxy Ring est un outil de santé et bien-être qui ouvre un nouveau segment de marché et tous les constructeurs veulent une part du gâteau. Il faut donc se tourner vers des sources non officielles pour en apprendre plus.

Selon le média coréen Chosun Biz, la Galaxy Ring va permettre de surveiller son alimentation. La firme coréenne connecterait sa bague à l’application Samsung Food.

La Galaxy Ring connectée à Samsung Food

C’est quoi Samsung Food ? Samsung Food est une application à base d’intelligence artificielle. Elle est déjà disponible dans 104 pays dont la France. L’appli crée des recettes et des repas personnalisés.

Connectée à ce service, la Galaxy Ring propose un régime adapté en fonction des données santé contenues dans la bague. Dans un premier temps, la Galaxy Ring prendra en compte les calories consommées et l’indice de masse corporelle (IMC).

Un réfrigérateur Family Hub intelligent trône peut-être dans votre cuisine. Samsung Food peut aussi se connecter avec lui. L’application analyse les aliments contenus dans le réfrigérateur et donne des conseils en fonction du profil du porteur de la bague.

La Galaxy Ring va permettre un suivi constant et plus précis de la personne pour avoir une alimentation saine et équilibrée.

