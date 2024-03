Samsung Galaxy Ring – Des bonnes et des mauvaises nouvelles

La Galaxy Ring fait beaucoup parler d’elle. On en sait un peu plus sur les intentions de Samsung et il n’y a pas que des bonnes nouvelles.

La Galaxy Ring trônait sur le stand de Samsung au MWC 2024. Nous avons pu l’approcher mais Samsung est resté très discret sur ses capacités. Nous savons seulement que la firme coréenne fonde de grands espoirs dans ce nouveau compagnon des Galaxy S24.

La bague sortira avant la fin de l’année en même temps que les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6. Le très sérieux et bien informé média coréen TheElec nous apporte quelques éclaircissements sur la bague connectée. Ils n’augurent rien de bon.

Galaxy Ring – Samsung met la barre très haut

Samsung compte produire une première fournée de 400 000 Galaxy Ring. Elles seront mises sur le marché au lancement pour satisfaire la demande. C’est une quantité importante mais Samsung a senti une effervescence autour de la Galaxy Ring.

La compagnie espère que les acheteurs se précipiteront dans les magasins. La production de masse débuterait dès le mois de Mai. Cela correspond à une date de sortie calée en juillet en même temps que ses nouveaux smartphones pliants.

La bague serait disponible dans la foulée dans le courant du mois d’août. Aucune pénurie est à envisager. Si la demande dépasse ses prévisions, Samsung peut rapidement augmenter la cadence de production en raison de la petite taille et de la complexité de la bague.

Galaxy Ring – La mauvaise nouvelle

La mauvaise nouvelle concerne ses fonctionnalités. La Galaxy Ring n’aurait pas certaines fonctions essentielles, du moins au lancement. Contrairement à la Galaxy Watch, elle ne pourrait pas mesurer la pression sanguine, l’ECG ou les battements réguliers du cœur.

Samsung aurait besoin de plus de temps pour obtenir la certification. On imagine que la compagnie met tout en œuvre pour les avoir au lancement.

De notre côté nous avons également eu la confirmation de certaines des informations sur la Galaxy Ring lors du salon de Barcelone. La Galaxy Ring existe en trois couleurs et en neuf tailles différentes.

La plus petite a une batterie de 14,5mAh et la plus grande de 21,5mAh. Grâce à elle, la bague a une autonomie qui va jusqu’à 9 jours. La Galaxy Ring sera compatible avec les smartphones Android mais pas iOS.

