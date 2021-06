Honor 50 – Rendez-vous le 16 juin pour une présentation officielle - IDBOOX

Le Honor 50 va finalement voir le jour. Honor dévoilé la date de sa conférence qui se tiendra le 16 juin.

Honor a confirmé la date de présentation de son nouveau flagship. La famille des Honor 50 sera dévoilée en Chine le 16 juin au cours d’un événement spécial. Honor n’a rien annoncé officiellement mais le smartphone pourrait arriver un peu plus tard en Europe. On murmure le mois de septembre.

Le teaser vidéo posté par Honor ne donne pas beaucoup d’informations sur l’appareil. On aperçoit juste son énorme caméra principale. Honor ne nous a pas laissé dans le noir et a confirmé certains éléments. On sait que la famille Honor 50 comportera trois variantes.

Le Honor 50 se positionne plus sur le milieu de gamme. Il tourne avec un processeur Qualcomm Snapdragon 778G comme le modèle Pro. On n’en sait pas beaucoup plus sur le reste de leurs caractéristiques.

Honor 50 Pro+ – Une fiche technique ultra premium

Seul le Honor Pro+ a laissé échapper l’ensemble de sa fiche technique. On passe sur le segment haut de gamme avec un Snapdragon 888. Ce processeur est accompagné par 8Go de RAM DDR5 et 128Go de stockage UFS 3.1.

Il intègre un écran AMOLED QHD+ avec une diagonale de 6,79 pouces. La dalle affiche un taux de rafraichissement de 120Hz.

Honor a glissé sous la coque une batterie de 4400mAH compatible avec la recharge rapide 66W et la charge sans fil 50W. On parle aussi de l’éventualité d’une recharge 100W.

Son module photo ne passe pas inaperçu avec son énorme capteur principal de 50MP. Il est accompagné d’un ultra grand-angle de 13MP, d’un zoom 8MP et d’un capteur 3D ToF. A l’avant, il abrite une double caméra de 32MP et 8MP.

On a gardé le plus important pour la fin. Honor Allemagne a confirmé que la marque a de nouveau le droit d’utiliser les Google Mobile Services. On est impatient de voir ce que va donner le premier smartphone Honor sans Huawei.

