Le Huawei P60 Pro va-t-il révolutionner la photo sur smartphone ?

Les Huawei P60 et le Huawei P60 Pro arrivent le 23 mars avec un appareil photo impressionnant. Que nous réserve Huawei ?

Huawei est toujours présent sur le marché des smartphones et compte bien le rester malgré les sanctions américaines. La compagnie chinoise continue d’innover et d’investir dans la R&D pour faire évoluer ses appareils dont la très attendue série P60.

Huawei P60 Pro – Un nouveau design

Huawei P60 et le P60 Pro seront dévoilés le 23/03/2023. Amputés de la 5G, la compagnie a mis l’accent sur la photo, un domaine qu’elle maîtrise particulièrement bien comme nous l’a prouvé le test du Mate 50 Pro.

Un visuel officiel nous offre justement une vue plongeante sur l’appareil photo du P60 Pro. Son design a été entièrement revu. Il est impressionnant. Le capteur principal est contenu dans un grand cercle métallisé posé sur un rectangle. Plus étroit, il amplifie la taille du capteur au centre.

De part et d’autre, on aperçoit l’ultra grand-angle et le zoom périscopique. Vous noterez également la mention XMAGE sur le côté. Le système de traitement d’image devrait passer à la version 2.0.

Si on se base sur la photo postée sur Weibo par Richard Yu, le PDG de Huawei, il excelle dans les photos de nuit.

Huawei P60 Pro – Un futur roi de la photo ?

En ce qui concerne la configuration de l’appareil photo, rien n’est officiel mais on parle d’un capteur principal 50MP Sony IMX888, d’un ultra grand-angle de 50MP Sony IMX858 et d’une caméra téléphoto 64MP avec un zoom optique X3,5.

Le reste de la fiche technique semble aussi prometteuse même si elle n’a pas été confirmée officiellement. Le Huawei P60 Pro arbore un écran AMOLED QHD+ de 6,6 pouces avec un taux de rafraichissement de 120Hz.

Il renferme un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 uniquement 4G accompagné de 8Go de RAM DDRX5. Pour l’espace de stockage, Huawei a opté pour la norme UFS 4.0.

L’ensemble est alimenté par une batterie de 5000mAh compatible avec la charge 100W. On espère que son prix sera raisonnable.