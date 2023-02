Le realme GT3 annoncé avec une recharge de 240W

Realme a lâché l’information, le realme GT3 sera lancé le 28 février au MWC 2023 lors d’un événement spécial.

Le realme GT3 va faire trembler le Mobile World Congress à Barcelone. Le constructeur a publié sur sa page Twitter la date du lancement de son smartphone. La conférence aura lieu le 28 février 2023 à 16h00. Elle sera diffusée sur la chaine Youtube de la compagnie.

Realme a également partagé quelques informations sur le GT3. La compagnie met le turbo en intégrant dans son appareil une batterie compatible avec la recharge 240W. C’est le système le plus rapide du marché actuellement.

On avait pu voir cette technologie au stade expérimentale sur le stand Oppo au MWC l’année dernière. Elle remplissait une batterie de 4500mAh en 9 minutes. La batterie du realme GT3 devrait être à peu près équivalente.

Le realme GT3 devrait être un realme GT Neo 5 renommé pour sa sortie à l’international. Ce dernier embarque une batterie de 4600mAh.

Le Nothing Phone (1) a également donné des idées au GT3. Une plaque en verre transparente placée à droite de l’appareil photo laisse apparaître un bandeau LED. Il s’illumine de différentes couleurs en interaction avec le smartphone. On aperçoit juste au centre la marque du processeur. Il s’agit d’un Snapdragon 8+ Gen 1.

Pour le reste des caractéristiques, il suffit de se baser sur la fiche technique du realme GT Neo 5. Un écran AMOLED 1,5K de 6,7 pouces avec un taux de rafraichissement de 144Hz recouvre l’avant du smartphone.

Le module photo se compose d’un capteur principal Sony IMX890 de 50MP avec IOS, d’un ultra grand-angle de 8MP et d’un objectif Macro de 2MP.

Pour la batterie de 4600mAh, on sait maintenant qu’elle accepte la recharge 240W.

🚀 We‘ve been waiting for leaping to the Max. Here comes the #realmeGT3, stay tuned for more details in #MWC2023. pic.twitter.com/mmtCnayJ2t

— realme (@realmeglobal) February 15, 2023