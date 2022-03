Samsung Galaxy A53 officiel, le prix en France et ses caractéristiques - IDBOOX

Le Galaxy A53 la nouvelle star du milieu de gamme chez Samsung est officiel. Prix, dispo, caractéristiques, on vous dit tout ce qu’il faut savoir.

La ligne de smartphones Galaxy A accueille deux nouveaux smartphones. Samsung a lancé en France le Galaxy A53 et le Galaxy A33. Les deux appareils sont les nouveaux représentants du milieu de gamme de la compagnie et ils sont tous les deux 5G.

Samsung Galaxy A53 – Prix et disponibilité

Le Galaxy A53 sera commercialisé à partir du 1er avril. Il faudra patienter un peu plus longtemps pour mettre la main sur le Galaxy A33. Samsung reste vague sur sa date de sortie et son prix. On sait simplement qu’il arrivera dans les prochaines semaines.

Concentrons nous donc sur le Galaxy A53 5G. Le smartphone démarre au prix de 459€. Il est vendu quasiment au même prix que son prédécesseur le Galaxy A52.

Le smartphone remplira les étals à partir du 1er avril mais les précommandes démarrent dès le 17 mars. Si vous achetez un Galaxy A53 5G jusqu’au 31 mars Samsung vous offre une paire d’écouteurs Galaxy Buds Live ainsi que 50€ de crédit Google Play offert.

Samsung décline le Galaxy A53 en noir, blanc, bleu et pêche. Pour la précommande c’est ici

La fiche technique

Le Samsung Galaxy A53 5G embarque intègre un écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraichissement de 120Hz et une résolution FullHD+. Il tourne avec un processeur Exynos 1280 gravé en 5nm. C’est une première sur la gamme A.

Il est assisté par 6 ou 8Go de RAM. L’espace de stockage varie de 128 à 256Go et il peut être étendu jusqu’à 1To.

Une batterie de 5000mAh se dissimule sous la coque. Samsung précise qu’elle offre à son smartphone une autonomie qui peut atteindre deux jours. Elle accepte la recharge rapide 25W.

On le pressentait Samsung a fait disparaître le chargeur de la boite. Il faut l’acheter séparément. Le Galaxy A52 avait un chargeur 15W inclus dans la boite.

A noter que le mobile conserve sa certification IP67.

Le module photo reprend la configuration du Galaxy A52 mais avec des améliorations logiciels. On reste sur un capteur principal de 64MP avec stabilisateur optique d’image, un ultra grand-angle de 12MP, un capteur de profondeur 5MP et un objectif Macro de 5MP. Samsung a optimisé le mode Nuit qui compile jusqu’à 12 images pour restituer des plus nettes et plus lumineuses. Pour la caméra Selfie, Samsung a choisi un capteur de 32MP.

On espère le tester prochainement pour vous donner notre avis.