Nothing CMF – Les premiers visuels dévoilent des appareils acidulés

Nothing va lancer une nouvelle ligne de produits baptisée CMF by Nothing. Les premiers visuels des trois appareils viennent de faire surface.

Nothing étend sa gamme de produits. Après avoir chahuté le design des smartphones avec les Nothing Phone et des écouteurs avec les Nothing Ear, la jeune compagnie veut s’attaquer au prix. Elle va lancer des appareils abordables et de qualité avec un design reconnaissable. Les prix devraient se situer entre 35€ et 70€.

Nothing CMF – Nothing voit orange

Le lancement officiel aura le 26 septembre. La date a été confirmée. Une fuite du bureau Indien de certification nous dévoile en avant-première les visuels de trois appareils. Les représentants de la gamme CMF sont une montre connectée, des écouteurs et un chargeur rapide.

Nothing voit du orange partout. Les visuels ont été postés sur le compte Twitter/X TechandLeaks. Ces trois nouveaux venus ont en commun une couleur acidulée très présente.

Nothing Watch Pro – La première montre

La Nothing Watch Pro est la première montre connectée de la compagnie. Elle peut être comparée à une realme Watch 3 Pro. Elle possède un écran AMOLED de 1,96 pouce avec un taux de rafraichissement de 50Hz et une luminosité de 600nits.

La montre supporte le mode Always-on-Display et elle est protégée dans un boitier en aluminium. D’ailleurs, elle est certifiée IP68. Elle résiste donc à l’eau et à la poussière. Sa batterie de 330mAh lui offre une autonomie de 13 jours sans le GPS activé. Elle est équipée de nombreux capteurs pour mesurer le rythme cardiaque, le niveau de SpO2, le stress, etc.

Des écouteurs et un chargeur

Les Nothing Buds Pro sont des écouteurs sans fil. Le constructeur n’a pas joué la carte de la transparence contrairement aux Nothing Ear. Nothing ne les a pas négligés pour autant.

Ils disposent d’un système de réduction de bruit active de 45dB, d’une technologie Ultra Basse, de drivers dynamiques 100mm et de 3 micros HD. Ils sont certifiés IP54 et le boitier contient une batterie de 460mAh qui vient s’ajouter à celle de 55mAh des écouteurs.

Le dernier appareil est un chargeur 65W USB PD 3.0 compatible Qualcomm QuickCharge 4.0+/3.0/2.0. Cet accessoire peut recharger des appareils Apple comme Samsung à grande vitesse.