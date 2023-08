30 expositions à voir à Paris en septembre et octobre 2023

La saison des expos à Paris débute prochainement. Quelles sont les nouvelles expositions pour septembre et octobre 2023 ?

Nous en couvrirons beaucoup pour vous faire part de nos coups de cœur. Le choix est large et passionnant, voici une sélection de 19 nouveaux rendez-vous dans les musées parisiens.



Vous retrouverez en fin d’article les 11 expos en cours en ce moment et nos reportages !

Gertrude Stein et Pablo Picasso

A partir du 13 septembre au Musée du Luxembourg. L’exposition retrace l’amitié et la relation entre le peintre Pablo Picasso et Gertrude Stein. Réservez votre entrée ici

Les marguerites Gaumont par Chassol

A partir du 15 septembre. Avec une exposition, un concert et une série de projections à la Gaîté Lyrique, Chassol revisite en musique le patrimoine cinématographique de Gaumont. Entrée libre sur réservation.

Nicolas de Staël

A partir du 15 septembre au Musée d’Art Moderne. 200 tableaux, dessins, carnets sont à découvrir pour cette grande rétrospective 20 après la précédente exposition du Centre Pompidou.

Révolutions

A partir du 19 septembre au Musée de la BnF. Vous pourrez ainsi admirer des pièces aussi exceptionnelles que le rouleau manuscrit des 120 Journées de Sodome du Marquis de Sade, l’exemplaire de L’Ami du peuple tâché du sang de Marat ou encore les manuscrits de La 9e symphonie de Beethoven et de La Bête humaine de Zola…

Amedeo Modigliani. Un peintre et son marchand

A partir du 20 septembre au Musée de l’Orangerie. Une exposition qui explore la relation entre l’artiste et son marchand Paul Guillaume, et son impact sur la carrière de Modigliani.

AURA Invalides

A partir du 22 septembre. AURA Invalides est une création monumentale, dans laquelle le travail de la lumière, la musique orchestrale et le vidéo mapping rencontrent l’architecture majestueuse du Dôme des Invalides, dont les ors illuminent le ciel parisien depuis plus de trois siècles. Une exploration inoubliable au cœur du patrimoine historique et architectural. Réservez votre entrée ici

Voyage dans le cristal

A partir du 27 septembre au Musée de Cluny. Construite en six actes, l’exposition explore toutes les facettes de ce matériau mystérieux, qui ne se révèle qu’à celui qui l’observe avec attention.

En guise d’introduction, le visiteur fait la rencontre du quartz et de ses spécificités géologiques, notamment grâce aux modèles du père de la cristallographie Romé de l’Isle.

Azzedine Alaïa

Dès le 27 septembre au Palais Galliera. Dix ans après la grande rétrospective consacrée au couturier au Palais Galliera, Azzedine Alaïa (1935-2017) est de nouveau mis en lumière à travers une exposition qui présente, pour la première fois, sa collection patrimoniale exceptionnelle qu’il a réunie au fil du temps.

Van Gogh à Auvers-sur-Oise – Les derniers mois

A partir du 3 octobre au Musée d’Orsay. Cette exposition sera la première consacrée aux œuvres produites par Vincent van Gogh (1853-1890) durant les deux derniers mois de sa vie, à Auvers-sur-Oise, près de Paris.

Chagall à l’œuvre

A partir du 4 octobre au Centre Pompidou. L’exposition réunit Cent-vingt-sept dessins, cinq céramiques et sept sculptures de Marc Chagall (1887-1985), autour de trois thématiques : les dessins préparatoires aux costumes et rideaux de scène du ballet « l’Oiseau de feu » d’Igor Stravinsky, les esquisses et maquettes pour la décoration du plafond de l’Opéra commandée à l’artiste en 1962, ainsi qu’un ensemble de céramiques, collages et sculptures réalisés des années 1950 à l’aube des années 1970.

Retour d’Asie

A partir du 5 octobre au musée Cernuschi. L’exposition convie les visiteurs à suivre les pas d’Henri Cernuschi, depuis son voyage en Extrême-Orient jusqu’à son retour à Paris où il crée l’un des tout premiers musées d’art asiatique.

Victoire !

A partir du 11 octobre au Musée de l’Armée – Invalides. En amont de l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques par la ville de Paris à l’été 2024, le musée de l’Armée élargit ses horizons en donnant à découvrir les façons dont le domaine militaire, mais aussi les sphères civiles – comprenant notamment les milieux artistiques, sportifs, politiques, professionnels, cynégétique… – ont matérialisé et valorisé leurs victoires.

Mythologie américaine

A partir du 13 octobre à la Bourse de Commerce. À travers la rétrospective consacrée à Mike Kelley, l’exposition Lee Lozano et les installations de Ser Serpas et Mira Schor, cette nouvelle saison explore et déconstruit certaines «mythologies américaines», pour reprendre l’anthologie éponyme de l’auteur haïtien Dany Laferrière. Réservez votre entrée ici

Chéri Samba

A partir du 17 octobre au musée Maillol. L’ensemble des 50 oeuvres réunies pour l’occasion proviennent de la collection Jean Pigozzi, l’une des plus importantes collections d’art contemporain africain au monde, qui a largement contribué depuis plus de trente ans à la reconnaissance des artistes d’Afrique sub-saharienne sur la scène internationale.

Sean Landers

A partir du 17 octobre. Le Musée de la Chasse et de la Nature ouvre ses portes à Sean Landers (né en 1962), grand représentant de l’art contemporain américain et de la peinture figurative.

Mark Rothko

A partir du 18 octobre Fondation Louis Vuitton. Première rétrospective en France consacrée à Mark Rothko (1903-1970) depuis celle du musée d’Art Moderne de la Ville de Paris en 1999.

Se déployant dans la totalité des espaces de la Fondation, selon un parcours chronologique, elle retrace l’ensemble de la carrière de l’artiste depuis ses premières peintures figuratives jusqu’à l’abstraction qui définit aujourd’hui son œuvre.

La Régence à Paris

A partir du 20 octobre. Le musée Carnavalet – Histoire de Paris présente une exposition consacrée à la Régence, période oubliée de l’histoire qui marque le retour du roi et de la vie politique, économique et culturelle à Paris.

Océans, l’Odyssée immersive

A partir du 20 octobre à L’Atelier des Lumières. « Océans, l’Odyssée immersive » est une expérience fantastique qui emmène les visiteurs dans un fabuleux voyage à travers les mystères et les merveilles du monde sous-marin.

L’économie selon Astérix

A partir du 21 octobre à Citéco. Astérix et les irréductibles ne sont décidemment jamais là où on les attend ! Alors que le 40e album s’apprête à envahir la Gaule le 26 octobre, c’est en effet au cœur de Citéco et de son singulier hôtel Gaillard, que nos héros vous donnent rendez-vous à partir du 21 octobre pour une leçon d’économie un peu particulière.

Les expos en cours à ne pas manquer !

Ron Mueck

Jusqu’au 5 novembre 2023, la Fondation Cartier pour l’art contemporain invite le sculpteur australien Ron Mueck à exposer un ensemble d’œuvres jamais montrées en France aux côtés d’œuvres emblématiques de sa carrière. Découvrez le reportage complet ici

Yves Saint Laurent – Formes Yves Saint Laurent – Formes

Avec l’exposition Yves Saint Laurent – Formes, la modernité du couturier Yves Saint Laurent trouve un nouvel écho. Par une mise en espace, l’artiste Claudia Wieser dialogue avec les pièces textiles et les arts graphiques issues des collections du Musée. Au musée YSL Lire notre reportage complet ici

Un Art Nouveau

Jusqu’au 30 septembre à L’Ecole des Arts Joaillers l’exposition gratuite sur les métamorphoses du bijou à de 1880 à 1914. Sur réservation uniquement

Découvrez notre reportage ici

120 ans de la Maison de Victor Hugo

La maison de Victor Hugo fête ses 120 ans et présente une exposition-anniversaire riche et instructive ! C’est jusqu’au 3 septembre et c’est gratuit ! Lire notre reportage complet ici

Ramsès & l’or des Pharaons Ramsès & l’or des Pharaons

Jusqu’au 6 septembre, une expérience inédite explorant la vie de Ramsès ouvrira ses portes à la Grande Halle de la Villette.

Ce moment à ne pas manquer est proposé en partenariat avec le Conseil suprême des Antiquités d’Égypte et produite par Cityneon et World Heritage Exhibitions. réservez votre place Lire notre reportage complet ici

Uchronie Uchronie

A voir jusqu’au 17 septembre 2023, le musée de la Chasse et de la Nature invite Vincent Fournier, L’exposition Uchronie de Vincent Fournier parle de notre relation à la nature, à la technologie et aux imaginaires du futur. Lire notre reportage complet ici

L’argent dans l’art

Jusqu’au 24 septembre à La Monnaie de Paris. L’exposition « L’argent dans l’art” couvre plus de 20 siècles d’histoire de l’art sur le thème des rapports complexes entre Art et Argent, de l’Antiquité à nos jours. Lire notre reportage complet Cliquez ici

Eternel Mucha Eternel Mucha

Jusqu’au 5 novembre au Grand Palais Immersif – Figure majeure de l’Art Nouveau, pionnier de l’art de l’affiche et précurseur de la publicité, Alphonse Mucha est l’un des artistes les plus célèbres d’Europe en son temps.

Avec Éternel Mucha, Grand Palais Immersif et la Fondation Mucha mettent en lumière l’héritage du maître de l’Art Nouveau. Lire notre reportage complet ici Pour réserver votre entrée Cliquez ici

Félins Félins

Jusqu’au 7 janvier 2024 – Le Muséum national d’Histoire naturelle met à l’honneur une exceptionnelle famille d’animaux présents sur toute la planète : les félins.

Les 38 espèces de félins vivant sur Terre vont être présentées au public de manière tout à fait inédite. Lire notre reportage complet ici

Chagall – Paris New York Chagall – Paris New York

Jusqu’au 7 janvier 2024. Peintre prolifique et inclassable, Marc Chagall est à l’honneur à l’Atelier des Lumières dans le cadre de la nouvelle exposition immersive « Chagall, Paris – New York » qui présentera l’ensemble de sa création. Découvrez notre reportage ici Réservez votre entrée cliquez ici

Avant l’orage Avant l’orage

Jusqu’au 11 septembre. Le cycle d’expositions « Avant l’orage », présentée par la Collection Pinault, invite à un cheminement, de l’ombre à la lumière, à travers des installations et des œuvres emblématiques pour certaines, inédites pour d’autres, d’une quinzaine d’artistes, qui s’emparent de tous les espaces de la Bourse de Commerce. Réservez votre entrée Cliquez ici

