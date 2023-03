Nothing parle du Nothing Phone (2) au MWC 2023

Nothing va sortir le Nothing Phone (2) avant la fin de l’année 2023. La compagnie nous livre quelques infos sur son futur smartphone.

Nothing prépare la relève de son premier smartphone. Carl Pei, le CEO de la compagnie a profité du salon de Barcelone pour donner de l’avancement du Nothing Phone (2). Il a confirmé que le Nothing Phone (2) sera un appareil plus premium que la première mouture.

Pour son premier essai, Carl Pei a privilégié l’accessibilité et l’originalité. Le Nothing Phone (1) est propulsé par un processeur Snapdragon 778G et il se range plutôt dans la catégorie milieu de gamme.

Nothing Phone (2) – Un smartphone assurément premium

Avec son deuxième smartphone, Carl Pei vise plus haut. Il a choisi un processeur Snapdragon de la série 8. Le patron de la compagnie ne précise pas s’il s’agit d’une puce Snapdragon 8 Gen 1 ou Snapdragon 8 Gen 2.

Dans les deux cas, le processeur fera monter en gamme le Phone (2). On espère qu’il ne fera pas trop monter son prix par la même occasion.

Nous avons peu de chance d’échapper à une hausse surtout lorsqu’on voit le reste de la fiche technique. Ces caractéristiques ne sont pas officielles et elles n’ont pas été confirmées par Nothing. Le smartphone devrait embarquer un écran AMOLED 120Hz, 12go de RAM, 256Go de stockage et une batterie de 5000mAh.

Le lancement devrait avoir lieu au troisième trimestre 2023 et Nothing souhaite se concentrer sur le marché américain.

Via