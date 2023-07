Nothing Phone (2) – Une vidéo dévoile les différences avec le Nothing Phone (1)

Le Nothing Phone (2) se dévoile dans une vidéo officielle. Quelles sont les différences avec le Nothing Phone (1) ?

Le Nothing Phone (2) débarquera le 11 juillet 2023 mais la compagnie nous laisse déjà admirer son smartphone par l’intermédiaire de MKBHD. Le célèbre Youtuber Maques Brownlee a posté une vidéo du Nothing Phone (2).

A peine quelques heures plus tard, le serial leaker Evan Blass dégaine une série de visuels promotionnels que vous pouvez découvrir ci-dessous.

Revenons à la vidéo, on y découvre le smartphone à côté du Nothing Phone (1) ainsi que son nouveau système de Glyph. Son apparence est quasiment identique à celle de son prédécesseur.

Les dimensions sont identiques et il est toujours transparent. On note juste quelques changements à l’arrière. Les bords sont légèrement plus arrondis ce qui devrait lui donner une prise en main plus confortable.

Nothing Phone (2) – Des Glyph à gogo

La partie essentielle de la vidéo concerne le nouveau maillage de LED à l’arrière. Nothing a transformé son système de Glyph. Le premier smartphone de la compagnie comporte 12 zones LED. Le Nothing Phone (2) en intègre 33. L’arc central contient à lui seul 16 zones LED.

Ce morcellement va offrir beaucoup plus de possibilités au smartphone. Il peut par exemple servir d’indicateur pour le niveau du volume ou de Timer.

La compagnie prévoit également d’ouvrir l’affichage des Glyph à des partenaires tiers. Le système est compatible avec Uber ou Uber Eat. Le clignotement des lumières vous renseigne sur la distance restante avant la livraison de votre commande de nourriture ou l’arrivée de votre chauffeur.

Autre nouveauté, les LED dans le coin droit signalent l’arrivée des notifications de différentes applications. Elles peuvent même être personnalisées.

Plus de puissance

Outre ces changements esthétiques, le Nothing Phone (2) gagne aussi en puissance. Ce n’est pas mentionné dans la vidéo mais on sait qu’il tourne avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Il est accompagné de 8Go de RAM et de 256Go de stockage. L’ensemble sera alimenté par une batterie de 4700mAh.

Nothing a aussi confirmé que son nouveau smartphone sera plus écologique. Son empreinte carbone sera plus faible que celle de son prédécesseur et il intègre trois fois plus de matériaux recyclés.

