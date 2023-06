Nothing Phone (2) – Tout ce qu’il faut savoir

Le Nothing Phone (2) sera officiellement dévoilé au mois de juillet mais une énorme fuite nous révèle déjà à quoi ressemble le smartphone.

Le deuxième smartphone signé Nothing, la société fondée par Carl Pei, s’apprête à envahir la planète. Le Nothing Phone (2) va débarquer dans le courant du mois de juillet 2023.

Nohting Phone (2) – Des évolutions sensibles

Le Nothing Phone (1) avait fait beaucoup de bruit en raison de son design disruptif. Le Nothing Phone (2) va-t-il réussir à créer une nouvelle fois l’effervescence dans le monde endormi des smartphones et à quoi ressemble-t-il ?

Ne vous posez plus la question. Le serial leaker Onleaks et le site Smartprix ont posté des visuels du smartphone. Ces rendus 3D ont été réalisés d’après des fichiers de prototypes, son aspect final peut donc évoluer. Le design global reste fidèle à celui du premier modèle avec tout de même quelques changements.

Le Nothing Phone (2) est toujours transparent mais la forme de sa coque évolue. Les bords à l’avant et à l’arrière de l’appareil sont plus incurvés contrairement au Phone (1) qui étaient plats. Le cadre en aluminium qui entoure le smartphone est également légèrement plus arrondi.

Un design toujours plus lumineux

Le smartphone gagne un écran plus grand. La diagonale de la dalle passe de 6,55 pouces à 6,7 pouces. Le cadre noir semble par contre toujours assez épais. La coque transparente nous permet de distinguer l’apparition d’un deuxième flash LED à côté de la double caméra.

On constate également un morcèlement des Glyphs. Ces indicateurs lumineux sont toujours placés aux mêmes endroits mais ils sont coupés en plusieurs morceaux. Cela permettra d’effectuer des combinaisons lumineuses plus nombreuses pour signaler les différentes notifications et autres informations entrantes.

Plus de puissance

D’autres fuites nous ont déjà renseigné sur une partie de sa fiche technique. Le smartphone est plus puissant que le Phone (1). Il tourne avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Il est accompagné de 8Go de RAM et de 256Go de stockage. L’ensemble sera alimenté par une batterie de 4700mAh.

On sort de la sphère des rumeurs, Nothing a confirmé que son nouveau smartphone sera plus écologique. Son empreinte carbone sera plus faible que celle de son prédécesseur et il intègre trois fois plus de matériaux recyclés.

Le packaging est dépourvu de plastique et le cadre en aluminium est composé à 100% de matériaux recyclés.