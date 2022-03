Nothing va présenter un nouveau produit le 23 mars - IDBOOX

Nothing a une grande annonce à nous faire. La société de Carl Pei organise une conférence de presse le 23 mars. Quel nouveau produit va être présenté ?

Lancée début 2021 par Carl Pei après son départ de OnePlus, la société Nothing va prendre un nouvel élan. L’aventure avait commencé l’année dernière avec des écouteurs transparents. Elle devrait se poursuivre cette année avec un produit encore plus important.

Carl Pei organise une conférence de presse le 23 mars à 15h heure française pour annoncer le développement d’un nouvel appareil mystère. On subodore l’arrivée d’un smartphone Nothing. Le logo Qualcomm sur la page nothing.tech est un indice supplémentaire qui penche vers cette éventualité.

Dans le même temps, Nothing annonce une levée de fonds de 70 millions de dollars. Ce nouvel investissement porte le total des levées de fonds par Nothing à 144 millions de dollars. Ca devrait permettre à la société de nous proposer un beau produit original et disruptif.

En 2021, Nothing avait pour ambition de supprimer les barrières entre les utilisateurs et la technologie ainsi que de ramener l’art, la passion et la confiance dans le domaine de la technologie grand public. On attend de voir ce que sera la ligne directrice de 2022.

Les écouteurs Ear 1 TWS se sont vendus à 400 000 unités. Ce smartphone pourrait créer la surprise.