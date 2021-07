Nothing Ear 1 TWS - Des écouteurs avec une autonomie incroyable et ANC - IDBOOX

Les très attendus écouteurs Nothing Ear 1 TWS se dévoilent un peu plus grâce à Carl Pei le fondateur de la jeune société.

Carl Pei, le co-fondateur de OnePlus, a repris son indépendance au début de l’année Il n’est pas resté longtemps très éloigné de la tech puisqu’il a fondé Nothing. Cette start-up est sensée proposée des produits innovants répondant aux besoins des utilisateurs.

Aucun appareil n’a encore vu le jour mais on sait que le premier à sortir sera le Nothing Ear 1 TWS. Il s’agit d’écouteurs sans fil. On ne sait pas grand-chose d’autre sur eux.

Carl Pei a éclairé notre lanterne dans une interview donnée à Cnet. Les écouteurs Nothing Ear 1 TWS étaient initialement prévus pour avril 2021 une difficulté de conception a retardé leur lancement.

Nothing Ear 1 TWS – Des écouteurs qui tardent à venir

Effectivement, les écouteurs sont entièrement transparents pour qu’ils se fassent oublier dans la vie de tous les jours. Carl Pei a poussé très loin le concept. On parle aussi bien des écouteurs que du boitier de recharge. Ils sont cristallins comme vous pouvez le voir sur les photos.

Pour faciliter leur utilisation, une pastille rouge et une noire aident à reconnaître l’écouteur droit du gauche.

Carl confirme par la même occasion que ses écouteurs embarquent un système de réduction de bruit active. ANC ou non, les Nothing Ear sont visiblement des champions de l’autonomie.

Selon le fondateur de la société, ils peuvent fonctionner 24 heures avec l’ANC activé et résister pendant 36 heures sans ANC.

Le boitier de recharge intègre une batterie de 570mAh qui supporte la recharge rapide et la recharge sans fil. Seulement 10 minutes suffisent pour gagner 6 heures d’autonomie avec ANC et 8 heures sans ANC.