OnePlus Nord CE 2 Test – Un changement de look et une fiche technique upgradée - IDBOOX

Le OnePlus Nord 2 CE 5G est arrivé à la rédaction quelques jours avant sa sortie. On a pris le temps de le tester et c’est maintenant l’heure du verdict.

Le smartphone bénéficie d’une montée en gamme de sa fiche technique. Qu’est ce qui change et surtout est-ce que ce smartphone est encore meilleur ? (test non sponsorisé)

Un design entièrement repensé

On l’a déjà vu dans notre prise en main, OnePlus a revu l’apparence du OnePlus Nord CE 2 par rapport au précédent modèle. Le smartphone arrive avec un design moins basique.

Nous avons reçu en test la version Bleu Bahamas qui joue avec la transparence de sa coque. Le smartphone est entouré d’un cerclage bleu métallisé qui rappelle la couleur de la coque. On a plutôt l’habitude de voir ce genre de finitions sur des appareils plus haut de gamme.

Les dimensions du Nord CE 2 sont quasiment les mêmes : 160,6 x 73,2 x 7,8 mm – 173 g. Il est fin, léger et agréable à tenir en main.

De l’autre côté, OnePlus a repris le même écran AMOLED de 6,43 pouces. Il reste sur un taux de rafraîchissement de 90Hz manuel. L’écran penche plutôt vers des couleurs vives mais on peut les régler selon ses goûts dans l’interface.

Le niveau de luminosité est suffisant pour déchiffrer ce qui s’affiche à l’écran en extérieur. L’opération devient plus compliquée en plein soleil.

Cette même dalle accueille le lecteur d’empreintes. Il se révèle très réactif mais il est positionné trop bas. On a du mal à l’atteindre surtout quand on utilise le smartphone d’une seule main.

Des performances revues à la hausse

Le OnePlus Nord CE 2 change de processeur. Il troque son Qualcomm Snapdragon 750G contre un MédiaTek Dimensity 900 5G gravé en 6nm. Cette puce est donc sensée être plus puissante. Elle est accompagnée de 8Go de RAM et de 128Go de stockage.

A noter que cet espace est extensible via microSD jusqu’à 1To alors que ce n’était pas le cas sur le précédent modèle.

Dans les faits, le Nord CE 2 avale les gros jeux 3D sans sourciller à condition de faire des petites concessions. Call of Duty Mobile se lance avec des graphismes réglés sur moyen et une fréquence d’image sur le niveau très élevé. Le jeu est fluide et le smartphone ne chauffe pas du tout.

En revanche, le smartphone ne possède qu’un seul haut-parleur en bas. Le son n’est pas le point fort du Nord CE 2.

L’autonomie

Une batterie de 4500mAh se cache sous la coque. Elle confère au OnePlus Nord CE 2 une autonomie d’un peu plus d’une journée avec l’écran calé en 90Hz. Vous pouvez aller au-delà en restant en 60Hz en modérant votre consommation de jeux vidéo.

Pour exemple, une partie de 20 minutes de Call of Duty consomme 5% de batterie.

La surprise vient de la recharge rapide. OnePlus emprunte la recharge SuperVooc d’Oppo. Le smartphone passe ainsi de 30W à 65W. C’est appréciable pour cette gamme de prix.

La batterie passe de1% à 65% en 15 minutes dotant le smartphone de 16 heures d’autonomie. Elle passe de 0 à 100% en 35 minutes.

La photo

L’appareil photo arrière a changé de forme mais le contenu reste le même. Le OnePlus Nord CE 2 récupère la même triple caméra que sur le Nord CE. Le module rassemble un capteur principal de 64MP, un ultra grand-angle de 8MP et un objectif Macro de 2MP.

De jour, le smartphone produit de belles photos avec un niveau de détails élevé et des couleurs réalistes.

L’ultra grand-angle atténue les déformations sur les côtés mais il modifie la luminosité. Les photos sont plus sombres et on a surtout l’impression qu’un voile bleuté a été déposé sur les clichés.

Le mode Portrait ne joue pas dans la finesse. La caméra peine faire la mise au point et des zones de flou apparaissent aléatoirement. La caméra Selfie n’a pas du tout ce problème. Les portraits sont beaucoup plus nets et précis. C’est peut-être dû à notre version de test.

De nuit, le smartphone pâtit toujours des mêmes travers. Le mode nuit améliore la qualité des photos. Il supprime le bruit mais l’ensemble manque de finesse. Les détails cèdent la place à une sorte de flou quand on zoome dans la photo.

On termine avec la vidéo. Le OnePlus Nord CE 2 enregistre des vidéos en 4K en 30fps. L’interface intègre un super stabilisateur numérique mais il n’est disponible qu’en 1080p et en 60fps.

Ce qu’on en pense

Le OnePlus Nord CE 2 5G est vendu à 369€ avec 8Go de RAM et 128Go de stockage. C’est 40€ de plus que son prédécesseur lors de son lancement mais il bénéficie d’améliorations qui le remettent dans la course.

Processeur plus puissant, carte microSD, prise audio jack et charge rapide 65W, il possède maintenant de sérieux arguments pour faire face à la concurrence. Il se montre polyvalent. On aurait aimé une mise à niveau de ses capacités photo mais ne boudons pas notre plaisir. Il s’en sort bien de jour.

Au final, le OnePlus Nord CE 2 reste une valeur sûre sur le segment milieu de gamme grâce ses upgrades techniques. Et pour ne rien gâcher, son nouveau design nous emmène voguer dans les Caraïbes.

Le OnePlus Nord CE 2 8/128Go est au prix de 369€. Il est en préco à partir du 3 mars et disponible à partir du 10 mars. Cliquez sur ce lien pour l’acheter.

OnePlus Nord CE 2 – 5G Ecran 6,43 pouces AMOLED – 90Hz manuel Définition 2400 x 1080 pixels Full HD+ Processeur MediaTek Dimensity 900 5G RAM 6/8Go DDR4 Stockage 128Go UFS 2.2 Extension Oui jusqu’à 1To Caméras arrières 64MP (f/1.7) + UGA 8MP 119° (f/2.2) + Macro 2MP (f/2.4) – zoom num X20 – vidéo 4K/30 fps – 720p/240fps Caméras frontales 16MP (f/2.4) IP68 Non Batterie 4500mAh Charge rapide Oui 65W Dual SIM NanoSim – Triple slot Lecteur empreintes Sous l’écran Prise Jack Oui Audio 1 haut-parleurs Dolby ATMOS Android Android 11 – Oxygen OS 11 Dimensions 160,6 x 73,2 x 7,8 mm – 173 g