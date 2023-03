OnePlus Nord CE 3 Lite – La date de sortie en France dévoilée

OnePlus vient d’annoncer la sortie du OnePlus Nord CE 3 Lite. Ce smartphone 5G sera lancé en France début avril.

Le OnePlus Nord CE 3 Lite va être officiellement dévoilé en France le 4 avril 2023. Les smartphones de la gamme Nord ont la particularité d’être abordables avec des fonctionnalités poussées.

Comme le OnePlus Nord 2 CE, ce nouveau modèle ne devrait pas déroger à la règle (voir notre test). Les photos postées par OnePlus montrent un design allégé et plus jeune.

L’îlot photo autour des caméras disparaît et il revêt une nouvelle couleur très acidulée baptisée Pastel Lime. Les écouteurs OnePlus Nord Buds 2 seront dévoilés à la même date.

OnePlus Nord CE 3 Lite – Quelles caractéristiques techniques ?

Les spécifications du OnePlus Nord CE 3 Lite ne sont pas encore connues. OnLeaks et le site GadgetGang ont cependant déjà posté une fiche technique qui pourrait lui correspondre.

Le smartphone hérite de caractéristiques du précédent modèle. Il reste avec un écran LCD FullHD+ mais sa diagonale passe à 6,7 pouces. Son taux de rafraichissement atteint 120Hz. Il récupère également le même processeur Qualcomm Snadragon 695 mais il reste performant pour ce segment.

Parallèlement à la version de base 8/128Go, OnePlus propose une version plus musclée 12/256Go. Cette option n’était pas proposée sur le Nord CE 2 Lite.

Il faut également s’attendre à du changement au niveau de l’appareil photo. Un capteur principal de 108MP prend la place de l’ancien 64MP. Pour le reste, il serait toujours accompagné des mêmes capteurs de profondeur et Macro de 2MP.

Un dernier mot sur sa batterie de 5000mah, elle compatible avec la recharge rapide 67W.