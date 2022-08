OnePlus Nord CE 2 – Une chute de prix vertigineuse

Le prix du OnePlus Nord CE 2 fond littéralement pour la rentrée 2022. Ne laissez pas passer ce bon plan.

Le OnePlus Nord CE 2 est proposé a un prix très attractif de seulement 299€. Ce smartphone nous avait impressionné lors de notre test début mars 2022. Il avait reçu la note de 7,5/10. A moins de 300€, il devient incontournable.

On vous rappelle que ce splendide smartphone 5G embarque un écran AMOLED 90Hz, un processeur puissant MediaTek Dimpensity 900, une caméra principale de 64MP et une recharge 65W.

Cette promotion concerne le OnePlus Nord CE 2 équipé de 8Go de RAM et de 128Go de stockage. Vous avez le choix entre la modèle gris et la version bleue. Le OnePlus Nor CE 2 est proposé à 299€ au lieu de 369€. Cela correspond à une réduction de 19% soit 70€ de moins.

