OnePlus Nord Watch – Des éléments de la montre dévoilés avant son lancement

OnePlus lâche des informations sur la OnePlus Nord Watch. La montre connectée s’annonce pleine de surprises.

OnePlus s’apprête à lancer sa première montre connectée sous le label « Nord ». Comme on n’est jamais mieux servi que par soi-même, le constructeur a décidé de créer le buzz en distillant des informations sur la Nord Watch.

De cette façon, on est assuré que les informations sont officielles. OnePlus a partagé une image de la montre. Elle adopte un design rectangulaire et épuré. Les bords de l’écran sont très recourbés et on distingue une molette ronde sur le côté.

OnePlus Nord Watch – Quelle taille d’écran ?

Cette dalle est plus grande que celle de la OnePlus Watch. La diagonale passe de 1,39 pouce à 1,78 pouce. La dalle AMOLED dispose d’une résolution de 368 x 448 pixels. C’est la même taille et la même résolution d’écran que celle de l’Apple Watch Séries 6 de 44 mm.

La liste des points forts de cet écran ne s’arrête pas là puisqu’il possède une luminosité de 500nits. Ce niveau devrait être largement suffisant pour consulter sa montre en plein soleil.

La compagnie n’a pas livré plus de détails. Toutefois, on parle dans les couloirs du web d’une autonomie très confortable de 10 jours. OnePlus n’a pas encore confirmé la date de sortie de la Nord Watch mais cela ne devrait plus tarder.

