Poco M4 5G Test – Le nouveau champion de l’entrée de gamme ?

Xiaomi renouvelle son entrée de gamme avec le Poco M4 5G, un smartphone à mini prix. On vous dit ce qu’il vaut dans notre test.

Le Poco M4 vient enrichir l’offre des smartphones d’entrée de gamme sous la barre des 200€. Il se distingue par sa connexion 5G mais est-ce son seul atout ?

Découvrez-le dans notre test.

Poco M4 5G – Le design

Le Poco M4 5G s’affine par rapport au Poco M3. Il pèse 200g et mesure 8,9 mm d’épaisseur. Le mobile est plus agréable à tenir en main. Il renvoie une sensation plus qualitative. Ces caractéristiques permettent de l’utiliser d’une seule main sans ressentir de fatigue même smartphone grand format.

L’arrière est typique des smartphones Poco avec un large îlot photo brillant terminé par le logo de la marque. Il se salit rapidement à cause de son côté miroir. Le reste de la coque en plastique est épargnée.

Le lecteur d’empreintes est placé sur la tranche. Bien positionné, il tombe sous le pouce et déverrouille l’appareil rapidement.

L’écran

Le Poco M4 5G arbore un grand écran LCD de 6,58 pouces. Le cadre noir qui l’entoure est assez présent notamment au niveau du menton. L’encoche en forme de goutte d’eau qui abrite la caméra Selfie semble cependant plus petite.

Cette dalle Full HD+ occupe au final 83,3% de la surface avant. Parmi les autres bons points, l’écran Poco M4 5G gagne un taux de rafraichissement de 90Hz. Il faut l’activer manuellement dans les paramètres.

C’est également là que vous pourrez trouver tous les réglages pour adapter les couleurs et la température à votre goût. Avec un niveau de luminosité qui atteint 500 nits (nous ne sommes jamais arrivés à ce niveau), le Poco M4 5G n’aime pas le soleil. Vous pourrez déchiffrer son écran à l’ombre mais pas plus.

Les performances

Le Poco M4 5G tourne avec un processeur MediaTek Dimensity 700 gravé en 7nm. Cette puce propulse d’autres appareils d’entrée de gamme comme les Xiaomi Redmi Note 11 SE ou encore le TCL 30 XE.

Il est assisté par 6Go de RAM auxquels il faut additionner 2Go de RAM virtuelle. Ils sont récupérés sur les 128Go d’espace de stockage de l’appareil.

Avec cette configuration, vous pouvez jouer avec des jeux optimisés comme Call of Duty Mobile ou Asphalt 9. N’espérez pas aller plus loin mais c’est déjà pas mal pour smartphone de ce prix.

Le jeu Call of Duty Mobile se lance avec des graphismes et une fréquence d’images réglés respectivement sur moyen. Le son n’est pas le point fort du Poco M4 5G. Il est diffusé par un seul haut-parleur et on a tendance à le masquer avec le doigt.

L’autonomie

Une batterie de 5000mAh alimente le Poco M4 5G. Sa capacité a été revue à la baisse par rapport à celle du Poco M3 puisqu’il cachait sous sa coque une cellule de 6000mAh. Cette réduction ampute légèrement l’autonomie du Poco M4 5G. Il résiste entre 1,5 et 2 jours selon votre utilisation.

Une partie de 20 minutes de Call of Duty Mobile consomme 5% de batterie. Cette dernière est compatible avec la charge rapide 18W.

La photo

Le Poco M4 5G est un smartphone à moins de 200€. Ne vous attendez donc pas à des prouesses extraordinaires. Il rassemble deux caméras de 13MP et 2MP à l’arrière. Xiaomi a fait l’impasse sur l’ultra grand-angle.

Le capteur principal permet de faire des photos correctes de jour mais il a un peu de mal à gérer les fortes luminosités. Il ne faut être trop exigeant non plus sur les portraits et la précision des détourages.

Ce qu’on en pense

Le Poco M4 5G est un smartphone d’entrée de gamme qui donne accès à la 5G à moindre frais. Outre son prix, il se démarque également par son grand écran, ses finitions soignées et un processeur qui permet de jouer à des jeux en 3D.

Le Poco M4 5G est une bonne alternative si vous cherchez un smartphone à petit prix de qualité. Le Poco M4 5G 4/64Go est à 199,90€ et le modèle 6/128Go est vendu à 219,90€.

Du 22 au 26 août, il bénéficie d’une offre de lancement. Le Poco M4 5G 4/64Go est à 178,91€ et la version 6/128Go est au prix de 199,51€.

Poco M4 5G – La fiche technique

Poco M4 – 5G Ecran 6,58 pouces LCD – 90Hz Définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels) – Gorilla Glass 3 Processeur MediaTek Dimensity 700 – 5G RAM 4/6Go Stockage 64/128Go Extension microSD Caméras arrières 13MP (f/2.2) + 2MP (f/2.4) – Vidéo 1080p/30fps Caméras frontales 5MP IP68 Non Batterie 5000mAh Charge rapide 18W – fourni Dual SIM oui NanoSim Lecteur empreintes Sur le côté Prise Jack Oui Audio 1 Haut-parleur Android Android 12 – MIUI 13 Dimensions 163,99 x 76,09 x 8,9 mm – 200 g