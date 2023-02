Quels smartphones Samsung vont recevoir ONE UI 5.1 ?

Samsung publie la liste officielle de tous les smartphones qui vont recevoir la mise à jour One UI 5.1.

Votre smartphone Samsung va-t-il recevoir la mise à jour One UI 5.1 basée sur Android 13 ? Après les Galaxy S23, la firme coréenne a annoncé le déploiement mondial de sa dernière mise à jour pour ses anciens smartphones.

Vous faites peut-être partie des chanceux. La liste ne comprend que des appareils haut de gamme.

On commence par les Galaxy S. Les smartphones éligibles pour passer sous One UI 5.1 sont les Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra et le Galaxy S21 FE.

Samsung remonte même jusqu’aux Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 FE 5G et le Galaxy S20 FE 4G.

Les smartphones pliables ne sont pas oubliés. La liste inclue également les Galaxy Z Flip3, Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4.

Quelles sont les principales nouveautés de One UI 5.1 ?

Samsung a réalisé quelques changements et améliorations dans son interface. One UI 5.1 comprend un mode Expert RAW, le Mutli Contrôle, un widget météo dynamique, etc.

Une autre fonction intéressante et souvent peu connue a aussi été améliorée, la Remasterisation des photos. Pour y accéder ouvrez une photo dans la galerie et appuyez sur les trois petits points en bas de l’écran.

Cette option va corriger automatiquement tous les niveaux de la photo. C’est très pratique si vous ne voulez par les faire un à un.

La mise à jour a commencé à être envoyée dans certaines régions donc guettez votre les notifications de votre smartphone.