Quels sont les meilleurs smartphones pour la photo en 2022 ?

Quels sont les smartphones les plus performants pour la photo en 2022 ? Voici notre top des meilleurs smartphones pour la photo.

Les capacités photo et vidéo sont des facteurs déterminants lors de l’achat d’un smartphone. Devenus très performants, ils se substituent de plus en plus aux appareils photo.

Les constructeurs l’ont compris et font de gros efforts pour améliorer la qualité photo de leurs mobiles. On voit de nombreuses compagnies nouer des partenariats avec des spécialistes de l’optique comme Zeiss, Hasselblad ou Leica.

Il est difficile aujourd’hui de tomber sur un smartphone très mauvais en photo mais certains se détachent vraiment du lot. On vous a préparé une sélection des meilleurs smartphones photo et vidéo.

Vivo X80 Pro – Des photos sublimées par Zeiss

Le Vivo X80 Pro est le dernier prétendant au trône du meilleur smartphone pour la photo. Vivo a noué un partenariat avec Zeiss un spécialiste mondialement reconnu de l’optique. Le résultat est bluffant.

Nous avons pu apprécier ses qualités photo et vidéo dans les rues de Berlin. C’est une vraie claque. Photos de jour ou de nuit, portrait, effet Bokeh sur la vidéo, Vivo et Zeiss ont optimisé le X80 Pro avec de nombreux modes spéciaux.

L’appareil photo est également équipé de lentilles traitées pour limiter la dispersion de la lumière. Le Vivo X80 Pro est performant et efficace dans toutes les conditions de luminosité. C’est même un vrai oiseau de nuit. Il restitue des clichés avec des couleurs riches et contrastées.

Vous pouvez voir des exemples de photos prises dans le noir quasi complet dans cet article.

Le Vivo X80 Pro est vendu 1299€.

Composition de l’appareil photo principal :

50MP (f/1.57) – OIS et EIS + 48MP UGA -114° (f/2.25) + 12MP IMX663 Portrait avec stab Gimbal + 8MP zoom optique X5 jusqu’à X60

Oppo Find X5 Pro – Hasselblad derrière l’appareil

L’Oppo Find X5 Pro peut lui aussi prétendre à la couronne du roi de la photo. Oppo s’est associé avec Hasselblad, un grand nom de la photo. Associé à la puce Marisilicon X dédiée au traitement de l’image, ce partenariat a été particulièrement bénéfique pour le smartphone.

Les photos de jour sont splendides avec une finesse des détails impressionnante. L’appareil joue avec les contrastes et renforce les couleurs tout en restant dans le spectre de la réalité.

Il maitrise également parfaitement les photos en condition de basse luminosité. Des photos valent mieux qu’un long discours. On vous invite à aller voir le résultat dans notre test. On décerne également une mention spéciale à la mise au point ultra-rapide lorsqu’on change de plan dans une vidéo.

L’Oppo Find X 5 Pro est vendu 1299€.

Composition de l’appareil photo principal : 50MP (f/1.7) + 50MP UGA (f/2.2) + 13MP téléphoto (f/2.4) – Vidéo 4K / 60fps

Honor Magic 4 Pro

Le Honor Magic 4 Pro est la bonne surprise de ce top des meilleurs smartphones pour faire de la photo. Il est en cours de test à la rédaction mais il nous a déjà impressionné.

Les clichés ont un piqué impressionnant et une bonne dynamique des couleurs. De nuit, il joue dans la finesse et la précision en rehaussant la luminosité juste ce qu’il faut pour conserver le naturel des scènes. Le smartphone trébuche juste sur les éclairages urbains. Il atténue les halos sans pour autant les faire disparaître.

Il filme en 4K en 60 fps et au format LOG. Ce mode permet d’enregistrer des vidéos sans traitement pour les retravailler ensuite à sa guise.

L’Honor Magic 4 Pro est vendu 1099€.

Composition de l’appareil photo principal : 50MP (f/1.8) + ultra grand-angle 50MP (f/2.2) + objectif périscopique de 64MP avec zoom optique X 3,5 jusqu’à X100 – vidéo 4K / 60fps

Realme GT Neo 3 – La qualité sans se ruiner

Le realme GT Neo 3 est une bonne alternative si vous ne souhaitez pas casser votre tirelire. En plus d’être un smartphone gaming et d’avoir une recharge ultra-rapide de 150W, il est aussi doué en photo. Le smartphone est vendu 699€ et pour ce prix vous aller pouvoir faire de splendide photos.

Il réalise des photos en 12MP ou 50MP avec des couleurs riches sans être trop forcées. Il réussit à éclairer les zones sombres sans dénaturer les photos.

Autre point fort son Mode Rue qui permet de prendre des photos de façon plus instantanée. Il sera aussi vous tirer le portrait avec des détourages précis et des flous d’arrière-plan prononcés. Découvrez en plus dans notre test.

Le realme GT Noe 3 est vendu 699€.

Composition de l’appareil photo principal : 50MP Sony IMX766 (f/1.88) – OIS + 8MP UGA -119°( f/2.25) + 2MP Macro (f/2.4) – Vidéo 4K/60fps

Huawei P50 Pro – Le savoir faire de Huawei et Leica

Avec ou sans Google, Huawei prouve qu’elle sait toujours faire des smartphones doués en photo. Le Huawei P50 Pro était le dernier appareil de la marque supervisé par LEICA. Il se montre particulièrement performant en photo.

De jour, les couleurs sont réalistes avec des détails d’une grande finesse. Le smartphone est particulièrement efficace de nuit même dans des lieux très sombres. Pour la vidéo, il enregistre en 4K jusqu’en 60fps avec une bonne stabilisation. Découvrez en plus dans notre test.

Le Huawei P50 Pro est vendu à 1199€.

Composition de l’appareil photo principal : 50MP (f/1.8) OIS + 40MP monochrome (f/1.6)+ UGA 13MP (f/2.2) + téléphoto 64MP (f/3.5) OIS Zoom optique X3,5 – vidéo 4K/60 fps – 720p/960fps