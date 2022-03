Quels sont les smartphones les plus vendus en 2021 ? - IDBOOX

Les ventes de smartphones sont reparties à la hausse en 2021 mais quel est le top 10 des smartphones les plus vendus ?

Les ventes de smartphones en 2021 ont retrouvé leur niveau d’avant la pandémie de Covid-19. Le top 10 des smartphones les plus vendus l’année dernière regroupe seulement trois constructeurs. Un seul se taille la part du lion. Il y avait 4200 références de smartphones actifs sur le marché pendant cette période.

Ce top 10 représente 19% des ventes mondiales en 2021 contre 16% en 2020 selon les données récoltées par Counterpoint Research.

Si Samsung occupait la tête du classement des plus gros vendeurs de smartphones en 2021 avec 20% de part marché, la firme coréenne se fait très largement devancée par Apple dans ce top 10.

Apple incontournable en 2021

Apple occupe 7 places dans ce top 10 des smartphones les plus vendus. C’est un record absolu. La Pomme s’empare des cinq premières places avec l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro Max, l’iPhone 13, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 11. Les trois premiers modèles contribuent à 41% des ventes totales de la marque.

Les ventes se sont envolées avec la très forte demande d’appareils 5G. L’iPhone 13 est devenu le smartphone le plus vendu au quatrième trimestre 2021.

Samsung arrive en 6éme position avec un seul smartphone et ce n’est pas celui qu’on attendait. Son mobile le plus vendu est le Galaxy A12, un appareil d’entrée de gamme. Le Galaxy A12 a connu un succès retentissant en Amérique du Nord, en Amérique Latine et en Europe de l’Ouest.

Xiaomi est la troisième compagnie présente dans ce top 10. Elle sécurise deux positions. Le Xiaomi Redmi 9A et le Redmi 9 arrivent à la 7ème et 10ème place. Les deux smartphones pèsent 22% dans les ventes totales de l’entreprise.

Ces deux modèles à petits prix ont reçu un très fort accueil en Chine, en Inde et en Asie du Pacifique.