Les ventes de smartphones en Europe en 2021 - IDBOOX

Les ventes de smartphones en Europe sont reparties à la hausse en 2021. Le marché européen a progressé de 8%.

L’impact de la pandémie de Covid-19 sur le marché des smartphones commence à s’atténuer. 2021 a été une bonne année pour les ventes en Europe d’après les derniers relevés de Counterpoint Research.

Les ventes de smartphones affichent une progression de 8% comparé à 2020. Cela ne compense pas entièrement la baisse enregistrée en 2020 par rapport à 2019 mais c’est encourageant. Le marché avait chuté de 14% entraîné par la pandémie.

Les ventes de smartphones 2021 en Europe

Si on regarde les chiffres pour l’ensemble de l’année, les six premiers du classement enregistrent une hausse plus ou moins forte. Samsung arrive en tête avec une croissance de 6% et une part de marché de 32%.

Apple arrive deuxième avec une hausse annuelle de 25%. Sa part de marché passe de 22% à 26%. Xiaomi se place en troisième position avec une progression de 50% et une PDM de 20%.

La croissance des trois constructeurs suivants s’envole. Oppo est quatrième avec une hausse de 94% et 8% de part de marché. realme se place en cinquième position avec 16% de hausse et 2% de PDM. Vivo rejoint le top 6 avec une croissance de 207% et 1% de part de marché.

Les ventes en Q4

Le quatrième trimestre est une période importante pour les ventes. Le top européen ne bouge pas mais les données ne sont plus les mêmes. Samsung conserve la tête avec une hausse de 11% et une part de marché de 33%.

Apple talonne la firme coréenne avec 32% de PDM et 8% de hausse. Xiaomi arrive troisième mais perd du terrain avec une baisse annuelle de 17%. Oppo, realme et Vivo s’emparent respectivement de 7%, 2% et 2% de PDM.

Le marché a été très fluctuant en Europe. Le leader a changé quatre fois en 12 mois. Les Galaxy S21 se sont très bien vendus en début d’année puis Samsung a souffert de la pénurie de composants.

Xiaomi est devenu numéro un pour la première fois en juin. Samsung a repris la main avec les Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3. Apple a ensuite déboulé avec les iPhone 13.