realme entre dans le top 5 des vendeurs de smartphones en France

realme a réussi son pari. La compagnie s’implante en France et Europe dans le top 5 des plus gros vendeurs de smartphones au premier trimestre 2022.

realme est la marque de smartphones à la croissance la plus rapide en Europe en 2021. Elle progresse de 177% selon les chiffres de Canalys. La compagnie chinoise a été très active au premier trimestre.

Avec les séries realme 9 Pro et realme GT 2, elle a su attirer l’attention des consommateurs avec des smartphones qui couvrent toutes les gammes de prix et des spécifications très intéressantes. Cette offre lui a entrouvert les portes du top 5.

Elle affiche une progression annuelle impressionnante de 443% en France avec 5% de part de marché. Son succès ne s’arrête pas là puisqu’elle gravite dans le top 5 dans 11 pays européens. Elle se classe même dans le top 4 sur l’ensemble du marché européen.

realme prend la cinquième place en Europe de l’Ouest avec une croissance de 377%. Elle est soutenue pas une forte croissance annuelle en Allemagne (280%), en Italie (352%), en Espagne (223%) et bien sûr en en France (443%). Sa part de marché atteint 3%.

La tendance est la même en Europe Centrale et en Europe de l’Est. La compagnie se hisse à la quatrième place avec une PDM de 8%, identique à celle d’Apple. Elle a même dépassé Apple en Pologne.

realme devrait encore susciter l’intérêt dans les semaines à venir avec de nouvelles annonces. On attend la série realme 9 et le realme GT Neo 3 avec la charge la plus rapide au monde.