Bon Plan - Le realme 9 Pro+ est disponible avec une réduction pour le lancement - IDBOOX

Nous avons testé avant sa sortie de realme 9 Pro+. Ce smartphone milieu de gamme a des tas de bonnes surprises. Il est disponible à l’achat !

Nous avons attribué lors de notre test la très bonne note de 8.3 sur 10. realme 9 Pro+ est aujourd’hui disponible et pour le lancement profitez d’une remise intéressante.



Le realme 9 Pro Plus 128 GO est au prix de 349 euros au lieu de 379.99 euros Cliquez ici

realme 9 Pro+ 256 Go est quant à lui proposé pour le lancement à 399 euros au lieu de 429.99 euros Cliquez ici

Pour découvrir le realme 9 Pro+ regardez notre vidéo ci-dessous ou découvrez notre test complet ici

-Appareil photo de qualité supérieure Sony IMX766

-Stabilisation d’image optique et électronique

-Processeur MediaTek Dimensity 920 5G 6 Processeur graphique 9 % plus rapide et processeur d’image 35% plus puissant

-Charge SuperDart 60 W – Atteignez 50% de charge en 15 min environ

-Écran super AMOLED 90 Hz – chaque touche, balayage ou défilement est instantané.