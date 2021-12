realme GT 2 Pro – Une photo live révèle un de ses secrets - IDBOOX

Le realme GT 2 Pro fait une première apparition en live et il nous réserve une bonne surprise concernant une de ses nombreuses caméras.

Le realme GT 2 a déjà fait couler beaucoup d’encre à cause de son design très audacieux. Les capteurs de l’appareil photo arrière sont disposés horizontalement et la coque forme comme une petite montagne autour d’eux. Ca a le mérite d’être original et d’offrir une certaine stabilité au smartphone.

On est très loin du realme GT Neo 2 ou du GT Master Edition.

Mais ce n’est pas le sujet qui nous intéresse présentement.

realme GT 2 Pro – La caméra Selfie aux abonnés absents

On ne s’intéresse pas à la caméra principale mais à la caméra Selfie. Le site Gizmochina a mis la main sur une photo live du realme GT 2 Pro.

Comme vous pouvez le voir l’écran est entouré par un cadre très fin. Cela nous emmène justement en haut du smartphone. Le bord noir en haut est de la même taille et surtout il n’y a aucun capteur Selfie.

Le realme GT 2 Pro sera équipé d’une caméra sous l’écran. Elle est complètement invisible. Samsung a déjà tenté l’expérience sur le Galaxy Z Fold 3 mais on aperçoit tout de même son contour.

La technologie a eu le temps d’évoluer depuis la sortie du Z Fold 3. C’est une première pour realme et GT 2 Pro fera sans doute office de test.

Le reste des caractéristiques

La même source a également indiqué que le GT 2 Pro arrivera avec une dalle 2K avec un taux de rafraîchissement de 120Hz et compatible HDR.

De précédentes fuites, ont dressé la fiche technique du smartphone. Il est équipé d’un écran de 6,51 pouces avec un lecteur d’empreintes intégré. C’est le premier smartphone propulsé par le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Il est accompagné de 12Go de RAM DDR5 et de 256Go de stockage UFS 3.1.

Du côté de la caméra Selfie, on attend un capteur de 32MP. La face arrière de l’appareil est occupée par une triple caméra avec un capteur principale Sony IMX 766 de 50MP.

On termine avec la batterie de 5000mAh compatible avec la recharge rapide 125W.

Le realme GT 2 Pro s’annonce comme un smartphone ultra premium, espérons que le prix ne suive pas.

(photo Onleaks)